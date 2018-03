Descubre algunos de los alimentos que cuidan la salud de tu piel

Lee también

La mayoría de las personas se preocupa por el buen aspecto de su piel y creen conseguirlo a basa de buenos productos de belleza para mantenerla saludable y bien cuidada.Aunque estos productos suelen ser efectivos para la piel, siempre es necesario contar con una buena alimentación, ya que los nutrientes que se absorben a través de esta son determinantes para conservar la dermis en buen estado.Teniendo en cuenta que algunos alimentos la beneficia más que otros, hoy te presentamos algunos alimentos que según el sitio mejorconsalud.com, te vendrían perfectos para este fin.-Los frutos cítricos se han valorado desde la antigüedad por su alto contenido de vitamina C, minerales esenciales y aceites naturales que fortalecen el sistema inmunitario.Lo que algunos desconocen es que, además de esto, estos nutrientes promueven el desarrollo saludable de la dermis, y aceleran su proceso de recuperación ante cortes, quemaduras y acné. Incluso, su consumo regular favorece la producción de colágeno, una sustancia que mantiene la elasticidad y firmeza.Lasy otras variedades de frutos secos tienen una cantidad significativa de vitamina E, un nutriente antioxidante que se ha relacionado con la prevención del envejecimiento celular prematuro. También son una fuente de ácidos grasos omega 3 y proteínas que ayudan a mantener la elasticidad, la humedad y un aspecto suave y saludable.La, que es fácil de adquirir y su precio es bajo, y que suele incorporarse con facilidad en la dieta y tiene múltiples beneficios para la salud cutánea. Su alto contenido de beta-carotenos (provitamina A) ejerce un efecto antioxidante que minimiza los daños ocasionados por los radicales libres y las toxinas del ambiente. Está recomendada para estimular la reparación de los tejidos, acelerar la recuperación de las heridas superficiales y prevenir los daños causados por los rayos UV del sol.Otro de los alimentos especiales para este fin es el,ya que es un excelente complemento de la dieta, no solo porque le aportan beneficios a la salud cardiovascular, sino porque protegen la piel y disminuyen el riesgo de padecer arrugas prematuras.Aporta grandes cantidades de ácidos grasos omega 3, un tipo de grasa saludable que ejerce efectos antiinflamatorios y antioxidantes.Además estos contienen vitamina E, proteínas y minerales esenciales que participan en la producción y conservación del colágeno y la elastina.Asimismo el, rico en licopeno, vitamina A y potasio, es uno de los mejores vegetales para nutrir y conservar la piel mediante la alimentación. Sus propiedades antioxidantes estimulan la actividad celular y aceleran la regeneración del tejido dañado o lesionado.Contienen vitamina C y magnesio, necesarios para evitar la flacidez, las manchas y otras molestas imperfecciones. También aportan selenio, un mineral esencial que evita las enfermedades cutáneas y las marcas por quemaduras o heridas superficiales.El prodigiosono solo le brinda beneficios a la piel cuando se aplica de forma tópica como cosmético natural, sino que tiene interesantes propiedades al ser ingerido de forma directa.Tomar una o dos cucharaditas al día fortalece el sistema inmunitario, previene la aparición de trastornos cutáneos y, de hecho, es útil para regular el pH natural de la piel.Este aceite también aporta cantidades importantes de vitamina E, un antioxidante esencial para mantener la dermis hidratada y suave.Después de conocer las virtudes de estos alimentos que te pueden ayudar con la salud de la piel, según el sitio mejorconsalud.com, no estaría mal que los incluyeras en tu alimentación sana y balanceada para aprovechar sus beneficios.