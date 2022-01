Detrás del aclaramiento dental

Existe la tendencia de brindarle un aspecto más "blanco" a los dientes y proyectar una sonrisa más armónica lo cual es bueno, pero son muchos los aspectos a considerar cuando deseamos realizar esta transformación.

Siempre aclaro que no debería existir el término "blanqueamiento" pues todo sistema en el mercado lo que logra es aclarar o reducir el tono del diente natural y el resultado final depende de muchos factores como genética, hábitos alimenticios, técnica y químico utilizado durante el procedimiento. Un diente muy blanco podría ser sinónimo de un diente en proceso de deshidratación.

Muchos pacientes que se presentan a mi consulta me comentan que ya se realizaron uno o más "blanqueamientos" y que no le funcionaron, es decir, no obtuvieron ningún cambio en cuanto al color y lo que lograron fue tener mucha sensibilidad posterior al tratamiento.

Esto sucede por varias razones, la luz que activa el sistema no fue la adecuada al tiempo, el porcentaje y el tipo de químico que colocaron tampoco lo fue. El efecto deseado se adquiere cuando se realiza el aclaramiento con la cantidad de material y la luz adecuada.

Ahora bien la pregunta más frecuente es: ¿Desgasta o arruina los dientes?

Si la lámpara (luz) no es la indicada para estos sistemas produce una emisión térmica que activa el químico y es ahí donde se produce el daño externo e interno. Entonces, si no se cuida cada paso, sí puede causar un daño irreversible, más que todo en el nervio de los dientes tratados.

Mi recomendación es que no se dejen llevar por las ofertas, que se aseguren que el sistema ofrecido sea brindado con el químico y las lámparas adecuadas y que no se realice una sola sesión. Principalmente antes de someterse a este tipo de tratamiento, se necesita el diagnóstico adecuado de tejidos duros analizando la fase mineral del esmalte para seleccionar el tipo de químico a colocar, el tipo de activación y el tiempo de contacto que éste va a estar en la superficie del esmalte y así obtener excelentes resultados: ¡Hasta 7 tonos menos! ¡Un aspecto totalmente cosmético en la sonrisa!

Recuerden que al final lo barato termina saliendo caro y una vez se daña un diente natural, el daño es irreversible y lo debe someter a otro tipo de tratamientos y termina saliendo más caro.