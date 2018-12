Dieta Post Navidad: Consejos efectivos para perder esos kilitos de más

La dieta post navideña está diseñada para recuperar el peso que tenías antes de la temporada navideña.

Para perder peso debes actuar de inmediato, y consumir alimentos bajos en calorías y grasas. El ejercicio también es importante para ponerte en forma, y recuerda beber por lo menos 2 litros de agua al día.

Qué hacer:

Lo primero es reducir la cantidad de alimentos. Esto no quiere decir que no vayas a comer bien, más bien implica reducir las porciones, pero incluyendo los diferentes tipos de alimentos con los nutrientes necesarios para el organismo, evitando los alimentos grasos y con grandes cantidades de calorías.

Dale prioridad a las verduras, vegetales y frutas. Estos alimentos son ricos en fibras y minerales. Debes incluirlo en lo posible, en las tres comidas. En el caso de las ensaladas, las puedes realizar con lechuga, tomate, zanahoria, cebollas, y agregarle un toque de aceite de Oliva. Evita el queso, ya que contiene una gran cantidad de calorías, y eso precisamente es lo que estás evitando.

Las frutas las puedes consumir como merienda, entre las comidas. En vez de consumir un bocadillo, para amortiguar la ansiedad, rodajas de papaya, banana, manzanas o cualquier otra fruta es ideal para mitigar el hambre.

El consumo de pescados y legumbres es un buen sustituto de la carne roja. También puedes consumir carnes blancas, como conejo o pollo. Además, el consumo de legumbres no solo te brinda las proteínas necesarias, también te ayuda a regular el tracto intestinal.

Qué no hacer:

Las dietas deben ser equilibradas, de lo contrario no surtirán efecto o este terminará siendo negativo. Por este motivo, debes evitar las dietas que incluyan un solo grupo alimenticio. Recuerda que necesitas de todo, pero en cantidades exactas.

El ayuno. Hay quienes proponen incluir durante la dieta un período de ayuno. Esto no es saludable, pues el cuerpo necesita de los nutrientes necesarios para funcionar al máximo. Si te saltas una comida, pensando que eso te beneficiará, lo que pasará en realidad es que luego comerás en exceso, y debido a los efectos que esto provoca, tu rendimiento en tus actividades se verá afectado.

Tampoco es recomendable hacer ejercicios si no te has alimentado bien. El cuerpo necesita de nutrientes y calorías para quemarlos. Comer balanceado te brindará esos nutrientes y calorías necesarias para que tu cuerpo no se resienta.

Evita la comida chatarra, dulces y golosina, así como alimentos salados o con altos contenidos de grasa.

Ejemplo de dieta Post navideña

Una dieta navidad, como también se le podría llamar, debe incluir lo siguiente:

Desayuno:

Jugo natural, de naranja o cualquier otra fruta.

Pan integral, al cual puedes agregarle un poco de aceite de Oliva, con una ensalada de lechuga y tomate.

Merienda de la mañana

Yogurt desnatado, o una manzana, almendras o nueces.

Almuerzo

Espinacas o brócoli salteados, a los que puedes agregar especias como ajo, pimienta y aceite de Oliva.

Pechuga de pollo a la plancha, con una ensalada de tomates, lechuga y cebolla.

Pan integral.

Media tarde

Porciones de frutas.

Cena

Un caldo de verduras, o crema de calabacín. Y al final una porción de yogurt desnatado.

Este es solo un ejemplo de lo que puedes hacer. Existen miles de recetas que puedes realizar para recuperar tu peso después de las festividades y continuar con tu vida sana y saludable.



