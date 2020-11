Diez mitos sobre la pérdida del cabello

Dr. Guillermo Galvan Orlich

La caída del cabello ha afectado durante mucho tiempo a hombres y mujeres, despertando varios mitos que creemos, pero no siempre son reales. Incluso ideas que hoy son de común aceptación en la cultura popular, pese a no tener ninguna base científica.

A continuación, aclaramos algunos de los mitos más comunes sobre la pérdida de cabello.

1. "Lavarlo en exceso y usar champú es perjudicial". Falso. La frecuencia de lavado depende de cada persona y se debe lavar tantas veces sea necesario, en función de si lo tiene más graso, de su trabajo o de si practica deporte a diario. Por otro lado, la función del champú es limpiar el poro y el folículo del pelo para que respiren y se consolide un cabello fuerte y sano. Es importante usar champús con PH neutro y libre de componentes agresivos.

2. "Cortar el cabello frecuentemente y en luna llena hará que crezca más" Falso. El cabello crece desde la raíz, por lo que hagamos en las puntas o en un día especifico no promoverá su crecimiento. Por general, el pelo crece entre 0.2 y 0.4 milímetros al día según la persona, lo que supone aproximadamente un centímetro al mes. Siempre crecerá a la misma velocidad, sin importar el corte, el momento del año o la posición de los astros y los planetas.

3. "La exposición al cloro del agua provoca calvicie". Falso. El cloro en altas concentraciones y periodos prolongados puede provocar que el pelo se vuelva seco, frágil y quebradizo, pero de ningún modo provoca alopecia.

4. "Quitar las canas provoca que salgan más". Falso: Cada cabello cuenta con una raíz o folículo piloso propio, por lo que arrancar una o más canas no determina el crecimiento de otras. La aparición de canas se debe a que las células que producen la melanina disminuyen por procesos naturales diversos, como la edad o la genética.

5. "Usar siempre gorras o sombreros provoca caída del pelo". Falso: El utilizar una gorra o sombrero todos los días no promueve ni acelera que se pierdan más o menos cabellos. Al contrario, lo protegen de los rayos solares que lo resecan.

6. "Si tu abuelo y padre son calvos tú también lo serás". Falso. No todas las alopecias o calvicies son hereditarias. La alopecia más frecuente en el mundo que se llama alopecia androgenética, si lo es, pero no todo padre con calvicie tendrá a todos sus hijos calvos; es decir, este tipo de alopecia no se hereda con el 100% de probabilidad. Hay otras formas de caída de pelo en los que la herencia no juega ningún papel.

7. "El estrés no influye en la caída del cabello". Falso. El estrés hace que el ciclo capilar se trastorne, produciendo una caída de pelo en mayor cantidad de lo normal y por mayor tiempo. A veces esta pérdida capilar se prolonga por años, haciendo que el volumen y el grosor del pelo disminuyan.

8. "Los tintes, lacas y geles favorecen la alopecia". Falso. El uso de estos productos no afecta la raíz o bulbo del pelo, por lo que de ninguna forma producen calvicie. Su mal uso lo que si puede provocar es un cabello con mal aspecto, como reseco o quemado.

9. "Existen champús para que crezca el pelo". Falso. Los champús solamente actúan en su calidad cosmética y de limpieza del cabello. Los principios activos que contienen no penetran en la piel, por lo que no tiene ningún efecto terapéutico para que crezca el cabello.

10. "No hay forma de evitar la caída de cabello o calvicie". Falso. Actualmente existen varios medicamentos que aplicados, tomados o inyectados pueden curar o detener el proceso de pérdida capilar. Su éxito dependerá de un diagnóstico, uso en casa y seguimiento médico adecuado.

