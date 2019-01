Diez pasos que pueden mejorar tu vida el próximo año

Los ciclos de la vida están medidos con el tiempo, por esa razón, cada vez que un año termina y uno nuevo comienza, reflexionamos sobre los aspectos positivos y negativos que han transformado nuestro destino. Esta artículo aborda diez aspectos sencillos, que de convertirse en hábitos, son capaces de regalarte muchos años de vida llenos de salud, independencia y plenitud.

Paso 1:

Duerme lo suficiente. Un adulto necesita no menos de seis horas para reponer energía. Se sabe que si alteras tu vida durmiendo poco, o trabajando excesivamente de noche, se incrementa el peso, y algunas enfermedades crónicas.

Paso 2:

Haz ejercicio. Nuestro cuerpo fue diseñado para moverse. Trabajar desde una silla, o las horas de televisión, están directamente relacionadas con menos años de vida, y mayor probabilidad de Diabetes y enfermedades cardíacas. No necesitas un gimnasio, el ejercicio implica moverse: caminar, jugar, andar en bicicleta, subir las gradas, hacer limpieza, pasear la mascota, etcétera.

Paso 3:

Si bebes licor, hazlo con moderación. El consumo moderado de licor podría ayudarte, pero seamos realistas: no es válido sumar cada fin de semana, ya que cada resaca te acerca más a la tumba de lo que crees. En este tema, el vino es el rey, si consumes una copa diaria podrías disminuir las grasas nocivas en sangre, pero si tomas demasiado alcohol, incluyendo al vino, algunos cánceres como el de mama aumentan, así como el riesgo de daño en el hígado.

Paso 4:

Evita enojarte, y escoge alguna alternativa espiritual. Está demostrado que el estrés diario, sumado a un mal carácter, aumenta las enfermedades, y nos hacen llegar a viejos sin muchos amigos alrededor. Busca en qué creer, no importa si es religión, filosofía o creencia, al final es importante reconocer que somos solo una parte pequeña de este Universo, y de nosotros depende si dejamos alguna huella.

Paso 5:

Lee, aprende, y sé curioso. Todas las personas importantes que cambiaron la historia de la humanidad no se conformaron con lo establecido, se hicieron preguntas, fueron curiosos, desafiaron sin violencia lo establecido, aprendieron de la experiencia, leyeron mucho, y sobre todo, fueron perseverantes a pesar de que los demás no los tomaban en cuenta.

Paso 6:

Come con calidad y no cantidad. Si eres de esos que hace fila y se repite una y otra vez, o adoras los bufé, debo decirte que crees que una panza llena es un corazón contento, pero desgraciadamente, todos los excesos se pagan mas temprano que tarde: la cantidad no es sinónimo de calidad. Claro que puedes darte un gusto, pero si quieres ser un adulto lleno de vida no te aferres al consumismo y cuídate a ti mismo.

Paso 7:

Ten cuidado con el azúcar o harinas en las comidas. No creas la mala fama de las grasas, ya que si las comes moderadamente no son las principales responsables de la obesidad. De hecho, son las harinas, o azúcares, que consumes en los jugos, gaseosas, pan, cereales, galletas y alimentos procesados, los que están claramente relacionados con la diabetes, infartos cerebrales y cardíacos.

Paso 8:

Come proteínas y serás un adulto mayor sin fragilidad. ¿Te dijeron que no comieras huevo, o que si comes carne algo ira mal? Estás equivocado, es un mito. La yema tiene más proteínas que la clara, y no aumenta el riesgo de infartos. La carne de pescado es excelente para tu salud, pero la carne roja puedes comerla cada semana. Evita las carnes procesadas de la comida rápida, y el exceso de embutidos, pero trata de colocar algún tipo de proteínas en cada plato principal, ya que eso hará que consumas menos harinas o cereales.

Paso 9:

Alimenta a tu colon con fibra. Las bacterias que viven contigo desde que naciste son tus amigas, y aunque no lo creas se sabe que participan en la formación o no de enfermedades como la obesidad o el párkinson. Come fibra para disminuir muchas enfermedades: frutas con cáscara, pan integral, frutos secos, etcétera.

Paso 10:

Viaja y serás más tolerante. No importa si viajas cerca o lejos, el viajar nos abre la mente a nuevas formas de vivir la vida, y nos enseña a que las ideas son muchas, que hay diferentes religiones y culturas. Aprende a ser tolerante, y a respetar las ideas de los demás.