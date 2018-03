Dile adiós al resfriado sin medicamento

Lee también

Al sentirse mal es normal acudir a los medicamentos para desaparecer los males rápidamente; sin embargo, estos fármacos no siempre son necesarios.Si eres de las que no confían en los fármacos y opta por remedios caseros o consejos de la abuela, te traemos varios trucos que curarán ese resfriado de forma rápida y natural.Con ajo: esta especie es reconocida por sus aportes positivos para la salud, esto se debe a que contiene alicina, uno de los antibióticos naturales más potentes del mundo.Para sacar el mayor provecho de la alicina se debe consumir el ajo muy fresco y al momento de cocinarlo se tiene que ingerir en ese instante.Para ello se puede realizar una rica sopa con ajo.Puedes agregar en una olla hortalizas verdes de tu preferencia, una cebolla y cinco dientes de ajo picados. Deja hervir la preparación hasta que todos los ingredientes estén cocidos. Por último, añade sal y pimienta al gusto.Otra manera de consumir el ajo es comerlo crudo, aunque no se vea nada agradable es una forma rápida y sencilla de ingerir toda la alicina.También con tomillo: esta planta siempre ha sido utilizada como un antiséptico natural muy usado para los resfriados, debido a sus grandes propiedades que reducen la inflamación en las vías respiratorias y calma la tos seca.Para ingerirlo puedes realizar una infusión. En una taza de agua hirviendo añade una cucharada de tomillo y deja reposar durante 10 minutos. Cuela la preparación y agrega una cucharada de miel. Tómala mientras esté tibia.La cebolla también es perfecta, solo tienes que cortar una cebolla por la mitad y colocarla debajo de la nariz durante varios minutos. También puedes dejarla en la mesita de noche cuando vayas a dormir, esto te permitirá dormir mejor.Con miel: si buscas aliviar el dolor de garganta no existe mejor remedio casero que la miel. Esta contiene propiedades antisépticas y tiene glucosa oxidasa.Para sacarle provecho debes tomar una taza de agua hirviendo y añadir tres cucharaditas de miel junto con el jugo de un limón. Revuelve y toma mientras esté tibia.Otra planta que ayuda a aliviar el resfriado es el eucalipto, es un antivírico, antiinflamatorio y antiinfeccioso, lo que la hace un remedio esencial. No solo te ayuda a respirar mejor sino que puedes bajar la fiebre.Solo tienes que tomar un tazón y llenarlo con agua caliente, vierte tres gotas de aceite esencial de eucalipto y respira los vapores que se generan. Puedes repetir este procedimiento tres veces al día.