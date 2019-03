Diverticulitis: un dolor agudo bajo el abdomen

Elena Sánchez tiene 54 años y padece diverticulitis. Su primera crisis fue hace algo más de dos años. Empezó un día con fiebre y malestar. Estuvo tres días con los mismos síntomas, que no achacaba a nada en particular, y que se acompañaban con "un dolor de estómago, en el lado izquierdo".

El médico de la empresa en la que trabaja la envió al hospital ante la sospecha de que pudiera tratarse de un cólico renal o de divertículos. Allí le hicieron un análisis y se le diagnosticó diverticulitis.

Elena se quedó muy sorprendida porque le preguntaron si comía bien, si ingería muchas grasas, si era estreñida. Asegura que nada más alejado de su perfil: "Siempre me he cuidado mucho y he practicado mucho deporte".

Estuvo cuatro días ingresada con antibiótico intravenoso y al cabo de unos meses volvió para hacerse una colonoscopia y le extirparon un pólipo que tenía. Le aconsejaron que llevara una política preventiva y que estuviera muy pendiente, "porque una vez que se tiene puede volver a aparecer".

Segunda crisis

En las Navidades pasadas tuvo su segunda crisis, y así narra los síntomas de su diverticulitis en esta segunda ocasión.

"Empecé con un dolor como de flato tremendo, como de una apendicitis pero en el lado izquierdo".

"Estaba en mi casa sentada viendo la televisión y de repente noté un dolor tremendo y tenía mucha fiebre y malestar. Casi no podía ni levantarme".

De nuevo a urgencias, otra vez ingresada, otra vez tratamiento intravenoso y actualmente sigue un tratamiento de cuatro meses, y en la primera semana de cada mes tiene que tomar tres veces al día un fungicida-bactericida para limpiar y mantener en buen estado el colon.

Antes del verano tiene que volver a hacerse otra colonoscopia para ver cómo está todo.

A veces dice que el colon le duele, le molesta…. pero afirma que lleva una vida sana y saludable.

"Pero de repente de un día para otro te puede volver a dar de nuevo. ¿Por qué? Pues dicen que no se sabe".

Bebidas sin gases

También le han recomendado que procure no tomar bebidas con gases porque generan mayor malestar en esa zona, y que evite asimismo alimentos que contienen pepitas. En cuanto a la carga emocional que le provoca la enfermedad, Elena no esconde sus miedos.

"Para mí supone un problema porque no sé si detrás de esto, y con los años y el envejecimiento puede haber un cáncer de colon".

El médico que la trata le insiste en la importancia de la prevención. "¿Puedo tener más riesgo de presentar un cáncer con los años? Pues a lo mejor sí, pero tampoco es sí. Con la prevención no debería tener ningún problema", recapacita aunque se preocupa también cuando viaja fuera de España a países con una cobertura sanitaria complicada, y aunque le aconsejan que lleve siempre antibióticos en la maleta, en su opinión no basta porque "esto no es un simple catarro".

"Hay que estar muy pendiente, limita mucho, duele, genera fiebre y hay que seguir una serie de cuidados".

Habla el especialista

Hablamos con el doctor Ramon Angós, especialista en digestivo de la Clínica Universidad Navarra, quien apunta que lo más frecuente es la enfermedad diverticular del colon, es decir, la diverticulosis.

Se trata de una enfermedad que aparece con la edad "y con los años va aumentando de incidencia".

Empieza a surgir a partir de los 45/50 años, y a los 60 "prácticamente más de la mitad de la gente pude tener esta dolencia". Y cada vez, advierte, la tiene más gente.

Pero además de la edad, influyen los hábitos alimentarios, como una dieta pobre en fibra; la vida sedentaria y la obesidad también acrecienta la incidencia.