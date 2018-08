Dolor de espalda: qué hacer para evitarlo

La periodista de investigación Cathryn Jakobson Ramin buscó durante años formas de aliviar su dolor de espalda crónico, sin ningún éxito. Así que decidió adentrarse en el ecosistema que rodea una de las dolencias más extendidas en el mundo, investigando sobre los terapeutas quiroprácticos, las compañías farmacéuticas, las clínicas y los cirujanos. Fruto de esta investigación es su libro "Crooked: Outwitting the Back Pain Industry and Getting On the Road to Recovery".

El volumen, un trabajo de ocho años que incluye más de 600 entrevistas, parte de esta premisa: cuando sufrimos no tomamos buenas decisiones porque lo que queremos es, por encima de todo, librarnos del dolor. De esta forma, cuando alguien te ofrece quitarte de encima ese opresor que es el dolor de espalda es difícil negarse. Así se espolea una industria que mueve miles de millones al año entre medicamentos, cirugías o ajustes quiroprácticos. ¿Son necesarios? No, según Ramin. En sus investigaciones ella muestra que lo que la mayoría de la gente necesita es, simplemente, moverse.

Ramin intercala su propia historia con la de tantos y tantos norteamericanos. Pero también sigue la pista al dinero, lo que le permite revelar las motivaciones ocultas de muchos partícipes de la industria: desde las compañías de seguros hasta los especialistas en manejo del dolor, las farmacéuticas, los abogados, cirujanos, fabricantes de prótesis, y un largo etcétera. Esto no significa que todos sean malvados; a veces hace falta pasar por el quirófano, es cierto, pero solo a veces, según advierten los especialistas que la periodista consulta.

El libro de Ramin va cargado de datos y detalles. Estos son algunos importantes:

Es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico del dolor de espalda es ambiguo, lo que puede dar lugar a muchas interpretaciones diferentes.

La autora advierte que no hay un estándar de calidad entre estos especialistas. En su libro, recuerda que la Organización Mundial de la Salud dispone de una lista de todos los diagnósticos por los cuales la quiropráctica está contraindicada.

Ramin es muy crítica con los medicamentos para aliviar el dolor de espalda. Las farmacéuticas han gastado durante años millones de dólares en marketing de medicinas –como el narcótico Vicodin o el opiáceao Oxycontin– que se han prescrito para dolor de espalda, artritis y otros problemas. Esta situación ha conducido a la crisis de los opiáceos y la heroína que el país sufre en la actualidad.

¿Esa silla de $1,500 que tiene el compañero de oficina alivia de verdad el dolor de espalda? Te lo puedes ahorrar, señala Ramin.

Pocas veces lo tenemos en cuenta, pero el estado de nuestros pies tiene mucho que ver con el de nuestra espalda. Por algo será que Sarah Jessica Parker ya no lleva los zapatos que le hicieron famosa.

Primero, el ejercicio. A medida que envejecemos, los discos de la espalda se van deteriorando, en particular si uno lleva una vida poco activa, como es el caso de la mayoría de la población, que pasa 50 o 60 horas sentada a la semana. Nuestro cuerpo no está diseñado para eso, ni para estar de pie sin moverse durante largos periodos de tiempo. Ramin recomienda buscar a un experto que te ayude a fortalecer la espalda y moverte de forma efectiva. Su mantra: "Tu mejor postura es la siguiente postura".

Segundo: cambiar nuestra idea de lo que es el dolor de espalda. "Puedes continuar haciendo una vida activa. De hecho, lo peor que puedes hacer es tumbarte en la cama o en el sofá o tomar pastillas para el dolor. Pero por supuesto esto es lo que la mayoría de la gente hace".