Educar a niños con déficit de atención

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH (ADHD, por sus siglas en inglés), es una condición que hace que sea extraordinariamente difícil para los niños concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos y controlar el comportamiento impulsivo.

Además, es importante identificar las dificultades para focalizar su atención, ya que no suele prestar suficiente atención a los detalles o comete errores por descuido frecuente y suele tener dificultad para mantener la atención en tareas", nos comenta la especialista.

Angélica Araujo, psicóloga educativa describe un poco más como es el comportamiento de los niños que padecen trastornos por déficit de atención: "A menudo no sigue instrucciones. Suele tener dificultad para organizar tareas y actividades. Los niños con TDAH responden inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, y en algunas ocasiones llegan a interrumpir conversaciones; con frecuencia le es difícil esperar su turno".

Los padres con ayuda del psicólogo que los acompaña deberán trabajar en la sensibilización de esta condición. Los niños son un espejo de los padres, si ellos se muestran impacientes, frustrados o si ven al trastorno como una enfermedad (que no lo es) el niño se sentirá etiquetado, lo que no ayudará a que viva con naturalidad.

se ha demostrado que los niños con TDAH tienen dificultades de control conductual y falta de organización; no saben por dónde empezar cuando hacen sus tareas, y se difícil terminar sus quehaceres sin monitoreo, es por esto que el uso de normas bien establecidas, cortas y en positivo, les ayuda mucho, puesto que el niño sabrá exactamente que se espera de él o ella. Evitar el "Marcelo, pórtate bien", "Micaela, no hagas esto", siguieron cambiarlo por: "Marcelo, siéntate a mi lado mientras estoy hablando", "Micaela, has silencio mientras escribes en esta hoja". Hay que recordar que el portarse "bien" o "mal" no existe, las conductas son adecuadas o inadecuadas de acuerdo al lugar en donde estamos, las personas con las que estamos, etc.

Retirando objetos que le distraigan de la mesa de trabajo. Asegurar que las instrucciones se realicen una o una manteniendo contacto visual.

Ordenar el día del niño hará que sea que es lo que tiene que hacer, ya sea en cuestiones de tareas, requerimientos de casa u horas de juegos. La rutina lo ayudará a mejorar su planificación y organización.

Los niños con TDAH no hacen lo que hacen por el simple hecho de no hacer caso o desobedecer, si tiene el comportamiento que tiene es porque aún no tienen las herramientas necesarias para controlar su conducta o sus reacciones emocionales, por esto es necesario pasar tiempo con el niño: escuchándolo, jugando y compartiendo. Conversaciones, deporte, juegos de mesa, intentar cocinar, armar legos ayudará al niño estimular: tolerancia a la frustración (cuando pierde), esperar su turno, a tener disciplina (empezar algo y terminarlo), planificación, etc.