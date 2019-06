El TAVI para salvar vidas

Mucho se habla de métodos que ayudan a salvar vidas y el TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation por sus siglas en inglés) traducido al español como implante percutáneo de válvula aórtica, forma parte de este núcleo de procedimientos que potencian la vida. ¿En qué consiste? En palabras audibles, se trata de la colocación de una prótesis aórtica biológica a través de un catéter en pacientes que padecen estenosis aórtica severa; dicha enfermedad se da cuando no es posible para la sangre circular con libertad dentro del corazón y esto puede perjudicar su flujo hacia el cerebro y el cuerpo en general. Si no se atiende a tiempo, el 90 % de los pacientes mueren a los cinco años de realizado el diagnóstico. ¿Las ventajas? Sin duda una de las grandes cualidades de TAVI es ser menos invasivo que la cirugía tradicional, lo que lo convierte en un procedimiento menos riesgoso y con un pronóstico de éxito muy alto. Se realiza con anestesia local, el tiempo del procedimiento en promedio es de 90 minutos, lo que evita que el paciente pase periodos prolongados en la unidad de cuidados intensivos. En la mayoría de los casos se les da el alta a las 48 horas después del procedimiento. Respecto a su historia, el TAVI tiene más de 17 años de estar disponible para el mundo, donde se han realizado más de 300,000 procedimientos en casi 70 países. El Salvador, en la actualidad, cuenta con un "heart team" que lleva a cabo la cirugía, incluso a pacientes mayores declarados inoperables. Todo bajo altos estándares de calidad, con equipo y personal humano altamente calificado. Si usted padece estenosis aórtica, se recomienda acudir a los chequeos programados por su cardiólogo. Recuerde que, al no hacerlo, su calidad de vida puede disminuir. Además, debe conocer que antes de someterse a un procedimiento TAVI, usted deberá cumplir con características específicas las cuales serán evaluadas por el cardiólogo intervencionista. Cualquier duda respecto al procedimiento puede escribirme a: [email protected]

Lee también