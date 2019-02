El abecedario de los avances contra el cáncer

Con asesoramiento de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), EFEsalud ha seleccionado algunos de los términos que cada día se utilizan en las consultas, en los laboratorios o en las aulas. Este es el abecedario del cáncer.

A

Anticuerpo monoclonal: son anticuerpos idénticos producidos por un solo tipo de célula del sistema inmune y que, por lo tanto, se unen específicamente a una proteína. Estos anticuerpos monoclonales utilizados en oncología pueden unirse contra receptores que expresan los tumores para así detener su crecimiento.

ALK: acrónimo de Anaplastic Lymphoma Kinase. Es un gen que elabora una proteína con función tirosina quinasa que se descubrió en un tipo de linfoma conocido como anaplásico. La identificación de mutaciones de este gen en algunos tipos de cáncer, como el de pulmón, ha permitido desarrollar fármacos más eficaces.

B

Biopsia líquida: se denomina así a la obtención de datos moleculares de una muestra tumoral no invasiva. Es decir, analizar la saliva, orina, sangre, para caracterizar y clasificar al tumor. La biopsia liquida, realizada generalmente a través de un análisis de sangre, en el futuro se espera que pueda ayudar a detectar un cáncer temprano y a definir el tratamiento y su eficacia. La gran ventaja de la biopsia líquida es que es menos invasiva que la biopsia de tejidos.

C

Car-T es el acrónimo del inglés Chimeric Antigen Receptor T-Cell. Se trata de un tipo de inmunoterapia en la que los linfocitos T del propio paciente se manipulan genéticamente para que expresen un receptor que pueda reconocer una molécula en el tumor y actúe contra él. Se trata de una estrategia terapéutica que está mostrando tasas de supervivencia en pronósticos irreversibles en la leucemia linfoblástica aguda, en especial en niños y jóvenes, en linfoma y mieloma.

D

Displasia: cuando las células tienen características anormales sin llegar a ser tumorales.

E

EGFR: acrónimo del término en inglés Epidermal Growth Factor Receptor. Es un oncogén, es decir un gen que, cuando está mutado, predice respuestas a algunos tratamientos en cáncer de pulmón.

F

Fibroma: son tumores benignos formados por tejido fibroso.

G

Genético: que se relaciona con los genes. Todos los tumores son genéticos en el sentido de que hay fallo adquirido en genes que condicionan el tumor. Sin embargo, sólo algunos tumores son hereditarios.

H

HER2: acrónimo del inglés Human Epidermal growth factor Receptor-type2 (Receptor-2 del factor de crecimiento epidérmico humano). La proteína HER2 es producto de un protooncogén específico, un gen que tiene el potencial de producir cáncer. Se encuentra alterado con más frecuencia en cáncer de mama, esófago y estómago.

Hereditario: se estima que alrededor del 5 % de todos los tumores tiene un carácter hereditario. Los cánceres hereditarios son la consecuencia de mutaciones germinales en genes que incrementan la susceptibilidad para padecer cáncer.

I

Inmunoterapia: es el tratamiento de un individuo mediante la estimulación de su sistema inmune para luchar contra el cáncer. Los fármacos de nueva generación están cambiado el pronóstico de algunos tumores, como el melanoma.

Inhibidores: son moléculas que se unen a enzimas (proteínas) para disminuir su actividad y en la lucha contra el cáncer forman parte de algunos de los fármacos de terapia dirigida.

K

K-Ras: es un gen o proteína que se encuentra en la superficie celular y controla la proliferación celular.

L

Linfedema: es la acumulación excesiva de líquido en el tejido blando debido a una obstrucción de los vasos linfáticos. Cuando se operan los ganglios, aumenta el riesgo de linfedema. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el cáncer de mama.

Linfocitos: es un tipo de célula blanca del sistema inmune. La inmunoterapia, como tratamiento contra el cáncer, intenta estimular o desbloquear estás células defensivas para que luchen contra el tumor. Existen linfocitos

B y T.

M

Metástasis: cuando las células de un

tumor viajan en el cuerpo a una zona

distante de su origen.

Marcadores tumorales: son proteínas que producen los tumores y que pueden servir para detectarlos, junto con otras pruebas diagnósticas, y a controlar su evolución. No existe un marcador tumoral para cada tumor.

N

Neoadyuvante: todos los tratamientos que se administran antes de realizar un tratamiento radical curativo, como una cirugía, se denominan neoadyuvantes. Aquellos tratamientos que se administran después de un tratamiento curativo se llaman adyuvantes.

O

Oncogénesis:

es el proceso de formación de los tumores.

P

PD1/PDL1 : acrónimo de Programmed Death 1 or Progrommed Death Ligand (Programa de muerte celular y su ligando). Es una de las proteínas que controlan la interacción entre las células tumorales y el sistema inmune. Existen fármacos de inmunoterapia que se dirigen contra estas proteínas que utiliza el tumor para que el sistema inmune no le ataque.

Q

Quimioterapia: tratamiento médico sistémico (sustancias químicas) que se administra para interrumpir la formación y multiplicación de células cancerosas. Su administración puede ser por vía intravenosa, pero también oral o por la piel, según el tipo de cáncer.

R

Recidiva: Los tumores curados pueden reaparecer después de meses o años. La nueva aparición del tumor se denomina recidiva. La recidiva puede ser local si es en el mismo sitio donde se encontraba el primario o recidiva a distancia (metástasis).

S

Sarcoma: es un tipo de cáncer poco frecuente en relación con otros tumores, pero muy heterogéneo. Aparece en cualquier parte del cuerpo y a diferentes edades. La gran mayoría de los sarcomas se forma en las partes blandas del organismo (como músculos, tendones, grasa, nervios, revestimiento de las articulaciones) y en menor proporción en los huesos, los llamados sarcomas óseos.

T

Terapias diana: algunos tumores tienen alteraciones moleculares específicas y se han desarrollado tratamientos específicos contra esas alteraciones que pueden controlar parcial o totalmente el tumor. Son fármacos, como los anticuerpos monoclonales, que se dirigen contra esa especie de receptor del tumor siendo, en general, un tratamiento más preciso que la quimioterapia.

Telómeros: se denomina telómeros a los extremos de los cromosomas que conservan la integridad del ADN. Estos extremos se van acortando de manera natural con el paso del tiempo, ya que cada vez que una célula se divide, una porción de telómero no se replica. Se ha demostrado que este proceso está relacionado con el envejecimiento y con el cáncer.

U

Uso compasivo: es el uso por razones humanitarias de un fármaco que aún no tiene la aprobación oficial, pero que en determinadas situaciones puede tener un beneficio para un paciente.

V

Virus del Papiloma Humano (VPH): es una infección de transmisión sexual común que se asocia a lesiones benignas como verrugas o condiolomas, pero el VPH también se asocia a algunos tumores como el cáncer de cérvix, vagina, vulva o pene.

X

Xerostomía: es la sequedad de la boca que se origina por mal funcionamiento de las glándulas salivales. Este puede ser uno de los efectos secundarios de los tratamientos de quimioterapia.