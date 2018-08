"El cáncer de mama no discrimina en términosde edad"

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) expone que en 2012, más de 408,000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama en América, y de ellas 92,000 fallecieron a causa de esta enfermedad. Por ello, el tema, según especialistas, debe estar en debate todos los meses del año, pues se debe brindar soluciones cada vez más especializadas.

La onco-cirujana y jefa de Cirugía de Seno, del Miami Cáncer Institute, Baptist Health South Florida, Jane E. Méndez, compartió una conferencia en El Salvador donde se rescataron sus conocimientos sobre la "Actualización en el manejo de técnicas quirúrgicas para el tratamiento del cáncer".

Méndez dijo que uno de los pilares más importantes ante esta enfermedad es la detección temprana, a cualquier edad. "Sin duda, cuando una persona se siente una bolita, independientemente de la edad, causa una ansiedad y preocupación. Sin embargo, hay otras mujeres que lo niegan. Son dos patrones de comportamiento, pero deben comprender que el cáncer de mama no discrimina en términos de edad", expresó.

La OPS dice que las proyecciones indican que el número de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en las Américas aumentará en un 46% en 2030.

"Se puede tener cáncer muy joven, aunque la edad más común para que una mujer padezca cáncer de mama es arriba de los 50 específicamente, ya que es cuando uno está cerca de la menopausia. Los dos factores de riesgo para el cáncer de mama son: número uno, ser mujer y número dos, aumentar en edad", dijo la onco-cirujana.

Además, aseguró que cuando una mujer de 25 años se siente una masita en la mama, lo más probable es que no sea algo canceroso, pues no toda bolita es un cáncer. Puede ser un quiste, un golpe, sin embargo esto es algo que nunca se puede asumir y es importante que un especialista le realice un examen clínico. En este caso, Méndez aseguró que lo mejor es hacer un ultrasonido de mama, dado que la mamografía en edades tempranas no es tan sensitiva. "El ultrasonido permite determinar si es una masa sólida o no. Si es un masa sólida, el próximo paso sería hacer una biopsia con aguja", indicó la especialista.

"Cuando una masita es cancerosa, se tiene una plática muy extensa con la paciente, dado el impacto psicológico. En este punto se remite a la paciente a un psicólogo y a un grupo de apoyo que le explique cómo vivieron ellos la jornada de tratamientos", explicó y añadió que cuando una mujer contrae muy joven cáncer de mama, muchas veces existe un componente genético, sin embargo a 85 % de las mujeres en general que tienen cáncer de mama se le desarrolló de forma esporádica.

Por un lado, existe la tecnología de protonterapia, la cual aplica dosis precisas de radioterapia para evitar afectar tejidos sanos. Además, son acogidos por el respaldo de un equipo multidisciplinario, en el que participan médicos especializados en psiquiatría, medicina integral, rehabilitación de cáncer y algiatría.

"Detección temprana es la clave para tener mejores resultados, dado que un 98 % de mujeres va a estar vivo en los próximos cinco o 10 años", dijo la especialista.

Además compartió que en la actualidad en términos de detección, existe la mamografía en 3D. "Con esta podemos ver más detalles en lo que está ocurriendo gracias a esta tecnología. Además, en ese mismo apartado se puede mencionar la resonancia magnética, pero para pacientes selectos o que son de muy alto riesgo", indicó.

También, la especialista detalló que los médicos están realizado cirugía por radar, la cual es muy avanzada y posee muy buenos resultados.

"En el punto de vista quirúrgico, podemos hacer una mastectomía con preservación de la aureola y pezón. Nosotros siempre tenemos una conversación con los cirujanos plásticos y terapeutas, donde todo se hace de forma inmediata. En la actualidad el paciente es parte del tratamiento", concluyó.

Según la American Cancer Society, es importante hablar con el médico sobre todas sus opciones de tratamiento, incluyendo los objetivos de este y los posibles efectos secundarios, para ayudarle al paciente a tomar una decisión que mejor se ajuste a sus necesidades.