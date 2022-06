El cáncer de mama y las pruebas genéticas

El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres, y es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos solo en 2020, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La doctora Arelis Mártir-Negrón, genetista médica de Miami Cancer Institute, parte de Baptist Health South Florida, explica que casi el 15% de los diagnósticos de cáncer están atados a un vínculo hereditario.

Según la experta, la relación entre un defecto genético y el cáncer se da cuando un gen afecta la función del mismo; es decir, este cambio afecta la producción de la proteína correspondiente que contribuye al buen funcionamiento del cuerpo.

"Cuando se trata de un defecto genético que aumenta el riesgo de cáncer, quiere decir que los genes que nos protegen de la formación de tumores o cáncer no están funcionando adecuadamente", explica.

"Estos defectos genéticos pueden ser hereditarios y pasarse de generación en generación, de madre o padre a hijo o hija, a nietos y más, y es lo que conocemos como una predisposición hereditaria al cáncer", agrega.

¿Cómo está relacionada la genética con un diagnóstico de cáncer?

Comúnmente conocemos que la composición genética, la mitad del lado materno y la otra mitad de lado paterno, son responsables de ciertas de nuestras características físicas como la piel, color del cabello o los ojos. Sin embargo, va más allá de esto, y conocer nuestra composición genética puede ser determinante ante un diagnóstico de cáncer. Estos defectos genéticos pueden ocurrir en diferentes tipos de cáncer como el cáncer de mama, colon, ovario, páncreas, melanoma, entre otros.

¿Quiénes deben considerar la evaluación genética del cáncer?

Además de conocer su historial médico, todos los pacientes deben conocer su historial familiar de cáncer. Basado en este historial, se determina si deben practicarse pruebas genéticas para personalizar un programa de detección temprana o de manejo para disminuir las probabilidades de desarrollar un cáncer. Entre los pacientes que más recomiendo hacerlo son aquellos que ya han sido diagnosticados con cáncer o aquellos pacientes con dos o más miembros de su familia a quienes se les ha diagnosticado el mismo cáncer o varios tipos de cáncer. Asimismo, recomiendo que las parejas que tienen antecedentes familiares de cáncer y están considerando tener hijos, también aprovechen la evaluación genética.

¿Por qué es tan crítico el rol de la genética en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama?

Uno de los factores que puede incrementar las posibilidades de ser diagnosticado con cáncer de mama, es tener una predisposición genética. Hay varios genes, que si afectados, pueden incrementar este riesgo, por ejemplo, PALB2 o CHEK2 entre otros, sin embargo, BRCA1 y BRCA2 son las más frecuentes. Sí una persona es portadora de un defecto en cualquiera de esos genes, tiene un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

¿Recomienda a las personas que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o de cualquier tipo se practiquen una prueba genética?

Siguiendo las guías nacionales, no se recomienda realizar pruebas genéticas si no se tiene historial familiar o no se está afectado con cáncer de mama.

¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de que exista un defecto genético en el paciente?

Hay varias cosas que puede hacer el paciente para reducir su riesgo de desarrollar cáncer. Esto incluye medidas de prevención generales como mantener un estilo de vida saludable: dieta balanceada, ejercicio y no fumar, así como medidas a nivel clínico. Por ejemplo, para una mujer joven que tiene un defecto genético del gen BRCA1 o BRCA2, que aumenta el riesgo de cáncer de mama y ovario, recomendamos que empiece a realizarse sus chequeos de mama con más anticipación, a partir de los 25 años.