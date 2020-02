El cáncer del que poco se habla

La palabra cáncer estremece y da temor. Cada vez son mayores las estadísticas mundiales que nos hacen no solo guardarle respeto, sino también preocuparnos por nuestra propia vida. Es por esta razón que los especialistas hacen el llamado a perder el pudor de tocar y conocer tu cuerpo, el autoexamen es un pequeño gesto que puede salvar tu vida.

El cáncer de tiroides no es la excepción. A lo mejor, no lidera las estadísticas de mortalidad en cuento al cáncer, pero las cifras van en aumento y es agresivo en sus etapas avanzadas. Pero ¿qué es exactamente?

La Sociedad Americana Contra El Cáncer lo define como un tipo de cáncer que se origina en la glándula tiroides y se da cuando las células comienzan a crecer sin control. La glándula tiroides produce hormonas que ayudan a regular su metabolismo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal.

Además, las estadísticas de dicha entidad, reflejan que la tasa de mortalidad del cáncer de tiroides ha aumentado ligeramente desde 2008 hasta 2017 aunque pareciera haberse estabilizado en años recientes. La Dra. Claudia Figueroa especialista del Centro de Medicina Nuclear de El Salvador asegura que este cáncer ya no puede ser de los ignorados. Hay que estar atentos.

"El cáncer de tiroides es de los que poco se habla. Porque el más frecuente es el de mama, luego el de próstata, estómago, pulmón. Entonces el cáncer de tiroides está como en el octavo número y es un cáncer que se cura. Quitas la glándula tiroides, das tratamiento con yodo y se cura. Por eso es poco conocido, es poco hablado. Porque hay poca información y la gente tampoco la busca. Ahora que tenemos mucha información del cáncer de mama. Todas las personas piensan en el cáncer de mama pero el cáncer de tiroides es de los olvidados", comentó la internista y médico nuclear.

La causa del cáncer de tiroides no se conoce pero se puede asociar a algunos factores de riesgo como la exposición a radiaciones ionizantes, especialmente durante la infancia: factores genéticos, una dieta baja en yodo o la edad y el sexo ya que es más frecuente en mujeres. De igual forma, La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) detalla que las personas con sobrepeso u obesidad tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de tiroides que las que no tienen sobrepeso u obesidad.

"El cáncer de tiroides es uno de los cánceres que es más fácil de tratar. El cáncer de tiroides es más frecuente en mujeres jóvenes (entre 25-45 años) que en hombres. El problema es que cuando le da a los hombres es más agresivo. También se ha visto en niños y en ancianos. En niños es mucho más agresivo y es más mortal porque su cuerpo es más inmaduro. En los extremos de la vida, ya sea en niños o en ancianos su comportamiento es más agresivo, más rápidamente da metástasis a pulmones. Eso lo hace más complicado", explicó Figueroa sobre la población más expuesta a padecerla.

De igual forma, es un tipo de cáncer que si se deja avanzar, sin dudarlo afectará otros órganos vitales llegando a afectar la vida cotidiana e incluso llegar a la muerte. "El cáncer de tiroides en una fase avanzada pasa de la glándula tiroides a pulmón y probablemente, no se cura, pero no quiere decir que ya se va a morir, va a vivir muchos años, porque está en tratamiento. Se prolonga la calidad de vida, pero sino le hacemos nada se va a ahogar porque el tumor va a seguir creciendo (porque está en el pulmón) y va a morir ahogada. Hay que darle tratamiento. Es importante tratarlo a tiempo, hay pacientes que van a pasar consulta hasta que no aguantan el dolor o no pueden tragar".