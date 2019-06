El efecto "rebote" del blanqueamiento dental

Una de las primeras preguntas que realiza un paciente es: ¿cuánto tiempo me van a durar los dientes blancos? Antes de continuar, es importante aclarar que los dientes no se blanquean, sino el sistema o técnica que se aplica rebaja varios tonos de color y los aclara. ¿Qué tanto aclara? Dependerá de muchos factores: edad, color natural, genética, hábitos alimenticios, entre otros; pero si es importante que antes de realizar el tratamiento, se realice una evaluación y un diagnóstico en cada caso en particular, pues, existen casos en que algunos tipos de geles no logren los resultados que el paciente desea. Es por eso, que la comunicación e información al paciente es básica.

Con frecuencia personas que se realizaron este tipo de tratamientos, manifiestan que a los pocos días o semanas el tono amarillento regresó.

Este rebote no tiene por qué suceder y si sucede, ¿por qué regresó al tono original?

Simplemente porque no se utilizó la técnica o sistema correctamente. Un tratamiento aclarador bien realizado y cuidado debe permanecer con el tono claro por lo menos dos años, siempre y cuando el paciente brinde el mantenimiento apropiado. Obviamente debe restringir de su dieta los colorantes que consumen como café, te, vinos tintos, salsas pigmentadas, tabaco, entre otros. Aún así, difícilmente regresa al color original.

Si el sistema colocado no utiliza la luz e intensidad adecuada, el tiempo requerido, la cantidad y concentración de la gel (generalmente algún tipo de peróxido) necesaria no se logrará absorber suficiente material en los dientes, entonces no se logra verdaderamente la decoloración o no se logran "desteñir" los dientes y por eso su efecto claro no dura. Con suerte saldrán de consulta con dientes un poco más claros, pero a las horas o días vuelve a su color original.

Si usted es candidato para realizarse este tratamiento, lo ideal es que invierta en un sistema que brinde resultados a largo plazo. Soy del criterio que en una sola sesión, no siempre se logra obtener los resultados deseados y más allá del color, es importante cuidar que el paciente se sienta cómodo y con la mínima o nula sensibilidad. Es de considerar que en la boca no tienen que existir los tratamientos "exprés".