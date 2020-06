El enemigo silencioso de tu bebé

El Síndrome del Bebé Sacudido (SBS) no es algo de lo que normalmente se hable, pero está presente y sucede. Según el Center for diseases control de los Estados Unidos este síndrome es una lesión en el cráneo o contenidos intracraneales de un bebé o un niño pequeño menor de 5 años, debido a un impacto contundente o una sacudida violenta.

Esto repercute porque además los músculos del cuello del bebé son débiles y la cabeza es grande y pesada e ilustrado de otra manera esta manipulación violenta o sacudida -como su mismo nombre lo indica- hace que el frágil cerebro del bebé salte para adelante y para atrás dentro del cráneo y sufra contusiones, hinchazón y hasta hemorragia.

De acuerdo a diversos estudios científicos es una forma de maltrato físico infantil que incluye la existencia de un traumatismo intracraneal y que también supone un conjunto de alteraciones clínicas y patológicas que conforman un síndrome bien definido.

Igualmente el daño cerebral que se produce conduce a un deterioro mental de intensidad variable, llegando en ocasiones a provocar lesiones y secuelas muy importantes en el sistema nervioso central. El SBS fue descrito por vez primera por el radiólogo infantil J. Caffey en 1972.

El Dr. Eduardo José Carrillo Valdés, pediatra neonatólogo del Centro Médico Escalón ahondó a Ciencia Médica sobre las consecuencias que esto puede desencadenar. Explicó que son tres y que la manera de tratarlo va a depender del grado de las lesiones y que además este síndrome es conocido actualmente como "Traumatismo Craneal Abusivo".

¿Por qué es tan importante cuidar el cuello del bebé desde su nacimiento?

La verdad que es bien importante cuidar el cuello del bebé, no tanto por el cuello sino por las estructuras que están relacionadas al cuello, principalmente dos: primero que todo el cerebro, es de saber que el cerebro y el cráneo de los niños recién nacidos no están del todo formados tiene que crecer y por ende es que los niños recién nacidos presentan diferentes fontanelas o conocidas popularmente como "molleras", que son partes del cráneo que no están fusionadas porque aún se encuentran abiertas. Son áreas que no está protegido el cerebro por hueso sino por las capas diferentes que presenta el cerebro normalmente en cualquier ser humano. Estas sirven para que el cerebro tenga una oportunidad de crecer, ya que se va dando un crecimiento muy rápido en los primeros meses de vida y por ende necesitan estas estructuras estar abiertas para que el cerebro crezca y el cráneo se moldee alrededor del cerebro que va creciendo. Una de las cosas importantes para tener mucho cuidado con el cuello del bebé, es que estas estructuras pueden sufrir daños por algún golpe, si hay mala manipulación de los bebés, ellos no pueden detener su cuello en los primeros meses de vida. Cuando ya van acercándose a los dos meses de vida ellos ya van deteniendo el cuello, pero todavía hay que cuidarlos.

La otra estructura que esta relacionada al cuello y su cuidado es la vía aérea, especialmente la tráquea. En los niños recién nacidos es importante mantener el cuello en una posición neutra, ni muy extendido ni muy flexionado, ya que algunos niños pueden presentar dificultad respiratoria, incluso un paro respiratorio si el cuello está muy flexionado, demasiado flexionado o demasiado extendido ya que la tráquea puede presentar cierto grado de obstrucción..

¿En qué consiste el Síndrome del Bebé Sacudido?

El Síndrome del Bebé Sacudido o niño zarandeado o agitado es un conjunto de signos y síntomas o hallazgos médicos que están relacionados con un traumatismo que sufre el cerebro de los bebés al ser sacudidos o agitados de una manera violenta. Es una forma de maltrato infantil y el nombre del síndrome fue cambiado por la Academia Americana de Pediatría al de Traumatismo Craneal Abusivo .

¿Cuáles son las lesiones que puede provocar?

Básicamente son tres, es una triada de lesiones que puede provocar esto, primero es un hematoma subdural, que lo que es un área de hemorragia en un espacio dentro de las capas del cerebro, entonces se da porque los vasos sanguíneos del cerebro del bebé son sumamente frágiles y lo que pasa con el síndrome al momento de haber esa sacudida como el cerebro es mucho más pequeño que la bóveda craneana donde esta alojado, cuando somos bebés, ya que como le mencionaba anteriormente, el cerebro va creciendo y por ende necesita espacio para crecer, entonces el cerebro es mucho más pequeño que el cráneo. Entonces si se da está sacudida violenta por parte de un adulto porque usualmente pasa, el cerebro golpea o rebota dentro del hueso del cráneo del bebé, entonces puede sufrir estas lesiones, especialmente este hematoma que son secundarios a el golpe que da el cerebro en la bóveda craneana y se debe a que los vasos del cerebro de los bebés son sumamente frágiles y pueden sangrar, especialmente en estos espacios de las capas del cerebro que se llama subdural.

También tenemos un tipo de lesión en los ojos que se llama una hemorragia retinal, que también es un hallazgo que se debe al modo del traumatismo del síndrome este, ya que como son sacudidos puede haber una hemorragia dentro de los ojos, específicamente de la retina.

Y el último hallazgo que se da es edema cerebral, también el traumatismo que presenta el cerebro hace que ese cerebro se hinche y que de todas las manifestaciones que puede dar. Esos son los signos que puede encontrar y lo curioso es que en los síndromes de bebés sacudidos nosotros no encontramos signos clínicos externos, ya que como es una sacudida los niños no presentan golpes, moretones afuera en su parte externa.

¿Hay una manera de tratar o revertir el daño?

Eso va a depender del grado de las lesiones, porque no es lo mismo que un bebé sea sacudido poco y no haya presentado lesiones serias a diferencia que un bebé haya sido sacudido en verdad violentamente o por varias ocasiones repetitivas a donde la hemorragia en el cráneo puede ser muy severa. Entonces la mayoría de casos si se interviene de una manera oportuna para realizar una operación y sacar la sangre que es el hematoma -que es sangre alojada dentro del cerebro- se puede revertir el daño y no ocasionar secuelas, no en la mayoría de casos, pero en algunos casos no se puede revertir el daño, ya que el trauma fue muy severo, ya que los niños presentan daño cerebral irreversible.

¿Qué consecuencias puede dejar a corto y largo plazo?

Mucho va a depender del tiempo en que las lesiones sean descubiertas. El tiempo en que las personas o los padres que los cuiden consulten, entonces eso va a depender del tiempo de evolución de las lesiones. Las consecuencias pueden ser que estos niños queden con hidrocefalia, acumulación de agua dentro de cerebro, hemorragias secundarias, pueden haber convulsiones y, en casos muy severos, que el bebé no se muera puede haber parálisis cerebral o trastornos neurológicos muy serios que no causan un desarrollo completo en el bebé y en casos más serios si pueden causar la muerte. A corto plazo pueden causar la muerte si son sacudidos de una manera muy violenta, los síntomas que puede presentar un bebé son varios o también depende mucho del grado que pueden presentar.

También nosotros podemos ver si los niños convulsionan sin ninguna razón aparente tenemos que investigar podemos saber niños que iban con un desarrollo neurológico normal y de repente empiezan a tener retrasos en su desarrollo, niños que no caminan, niños que presentan alguna alteración, que no succionan bien y si hay fracturas de costilla, vómitos, si empieza a vomitar de manera de un proyectil, si de repente estaba bien y de la nada está letárgico que no actúa de una manera correcta. También la fontanela es un punto importante, si está no se vuelve abombada, si la fontanela anterior o la mollera se vuelve hinchada puede ser un signo indirecto de edema o hipertensión en el cerebro, secundario a una hemorragia y también si hay alguna alteración digamos en las pupilas.

¿Cuáles son los cuidados que deben tener los papás para prevenirlo?

Para prevenirlo los papás deben tener suma confianza de la persona que va a cuidar a su bebé, tienen que conocer bien a la persona y saber que no se puede dejar con cualquier persona llámese cuidados en casa, en guarderías tienen que tener los papas suma confianza de quien cuida al bebé. La mayoría de casos se da por agresiones, comportamientos impulsivos que la gente que los cuida hace. La manera de prevenirlo es entender que los bebés tienen su manera de ser y que no van a hacer las cosas que uno quiere. Tener paciencia, saber educarlos, tenerles mucho amor y cuidar con quien los dejamos.

Mira a tu bebé como una bendición y algo positivo para tí y tu familia, por más que llore y tú te desveles y puedas sentirte agobiada, el amor hacia tu bebé hará que todo valga la pena y tu bebé te lo agradecerá.

Dale mamar seno materno por el tiempo que tu desees y exclusivo hasta los 6 meses de edad.

Mantén buena higiene, con baños diarios y limpieza del cordón umbilical al igual que cambiarlo regularmente según sea necesario, no dejarlo con el pañal sucio mucho tiempo.

Vigilar los signos de alarma de tu bebe y consultar con tu pediatra si notas algo que no te deja tranquila.

Atender el llanto de tu bebé, ya que el llanto es la forma de comunicarnos a esta edad y el ser atendido cuando lloramos nos da un sentimiento de seguridad.

Háblale y cántale a tu bebé ya que a ellos les gusta oír tu voz.

Estimula su desarrollo según su edad, con juguetes y actividades que recomienda tu Pediatra.

Limita el uso de pantallas y pasa más tiempo con tu bebé que sirve de mejor estimulación que el uso del celular o Tablet. El tiempo juntos es muy valioso.

Hábitos sanos de sueño y vigilia. Respeta los horarios de sueño de tu bebé y crea un ambiente saludable para el sueño de tu bebe.

Acude a los controles periódicos cuando tu pediatra lo indique ya que en esos controles además de medir el peso y talla también vigilamos el desarrollo y podemos detectar problemas tempranamente y actuar sobre ellos.

