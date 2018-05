El gran problema de los productos sin gluten del que nadie habla

Cada año el número de celíacos en España aumenta en un 15 %, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Seguro que este dato no le sorprende: cada día hay más personas en su entorno que no pueden comer productos con gluten, hasta el punto de que las cenas de amigos fuera de casa se están volviendo más y más complicadas.

Y no ha hecho más que empezar: según la Federación un porcentaje importante de pacientes —en torno al 75 %— está aún sin diagnosticar. Si sospecha que puede ser su caso, no deje de comer gluten y acuda en su lugar al especialista, pues la prueba definitiva —la biopsia intestinal— solo es efectiva si no se ha abandonado este nutriente.

En 10 años, las referencias a esta enfermedad en las etiquetas han pasado de encontrarse en 280 artículos a 1,500.

Famosos que presumen de desayunos gluten free y, hasta en las zanahorias, sellos que aseguran que en ese artículo no se podrá encontrar esta proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno; una visibilización que hace que a los intolerantes se sumen 'adeptos' a la compra sin gluten —no han sido diagnosticados y, sin embargo, eliminan este elemento de su dieta con la creencia falsa de que los alimentos sin él son per se más saludable—, y el mercado crezca un poco más.

Los sustitutos

Un estudio de la University of Herfordshire de febrero de este año analizó 1.700 productos de distintos grandes almacenes y concluyó que sus propiedades nutricionales son peores que las del resto. Por ejemplo, la cantidad de grasas en el pan blanco y negro sin gluten es el doble que en el de trigo y el porcentaje de proteínas es menor en nueve de cada 10. Además, el precio es un 159 % mayor.

Otra conclusión revelada por investigadores españoles del Grupo de Enfermedad Celíaca e Inmunopatología Digestiva del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe en Valencia apunta en la misma dirección: de 654 productos sin gluten analizados en comparación con sus homólogos con gluten se infería que tienen hasta tres veces menos de proteínas, más grasas y más lípidos y grasas saturadas.

Ojo con el colesterol y los triglicéridos

“El sector médico está preocupado por el aumento de peso, así como la subida de colesterol y triglicéridos, en personas celíacas que no llevan una dieta sin gluten equilibrada. La composición lipídica de los productos específicos, rica en grasas saturadas como la palma y el coco, así como el elevado contenido en azúcares simples aumenta la carga calórica de estos alimentos”, comentaba la doctora Izaskun Martín-Cabrejas, responsable del departamento de Seguridad Alimentaria de FACE, en unas declaraciones recogidas por la asociación.

La alternativa, por tanto, puede ser más perjudicial. La química y experta en Nutrición clínica Ángela Quintas desaconseja llevar una dieta celíaca si la intolerancia no está prescrita por unos análisis: “El gluten carece de valor nutricional, pero tiene un alto valor tecnológico. El no consumo de gluten para la población no celiaca no tiene ningún tipo de justificación ni tiene por qué mejorar la alimentación del individuo”.

Quintas, autora del libro “Adelgaza para siempre”, no cree que haya aditivos extraños que sustituyan al gluten, pero sí que se utilicen ciertos lípidos para conseguir que los alimentos guarden una textura parecida: “El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de harina, confiriendo la consistencia esponjosa de panes y masas horneado. Es el único e imprescindible ingrediente, a nivel tecnológico, que produce esa forma característica en la bollería y en el pan; no existe aditivo que lo imite. En algunos productos sin gluten sí se puede apreciar un mayor contenido en grasa hidrogenada o grasa saturada para aportar estabilidad”, dijo.

“La dieta sin gluten es un tratamiento terapéutico para celíacos. Hay quien la adopta para adelgazar, pero no tiene sentido ni ningún fundamento científico”, esgrimen desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que lleva tiempo insistiendo en este aspecto.

La clave, y a pesar de la poca variedad para celiacos, está en leer el etiquetado nutricional y los ingredientes. Y no optar por aquellos que se venden como sanos sin saber realmente lo que llevan.