El inspirador mensaje de Arnold Schwarzenegger a un hombre con depresión que no es capaz de levantarse de la cama para ir al gimnasio

BBC Schwarzenegger publicó un video felicitando a Ali.

Muy pocos tienen el privilegio de que Terminator les responda un mensaje en redes sociales.

Y mucho menos que ese mensaje sea un consejo para retomar el rumbo de su vida.

Eso fue lo que le ocurrió a Ali, un canadiense usuario de la página Reddit que dice estar deprimido desde hace tres meses y que a través de esta red le pidió ayuda al actor, fisiculturista y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger.

Este fue el mensaje que escribió Ali:

Getty Ali decía que la depresión le impedía pararse de la cama.

"He estado deprimido durante meses y no he ido al gimnasio. Señor Schwarzenegger, ¿puede por favor decirme que me levante de mi perezoso trasero y vaya al gimnasio? Juro por todo lo que quiero que me animaré e iré".

Ali nunca pensó que su mensaje tendría respuesta.

"Simplemente estaba acostado en la cama, desanimado , cuando decidí enviar el mensaje", le dijo Ali a la BBC.

Para su sorpresa Schwarzenegger respondió con un mensaje que se ha viralizado y que ha servido para abrir una conversación sobre la salud mental.

Getty El mensaje de Schwarzenegger abrió una conversación sobre salud mental.

Esta fue la emotiva respuesta del actor austriaco de 71 años:

"No seré tan duro contigo. Por favor no seas tan duro contigo. Todos enfrentamos desafíos. Todos pasamos por fracasos. A veces la vida es una rutina de ejercicio. Pero la clave es levantarse. Solo moverte un poco. Levántate de la cama y haz algunas flexiones o ve a caminar. Simplemente haz algo. Un paso a la vez, espero que te sientas mejor y regreses al gimnasio. Pero no te des tan duro, no tiene sentido. Eso no te pone más cerca del gimnasio. Y no tengas miedo de pedir ayuda. Buena suerte".

Para Ali, ese mensaje fue un "gran impulso ".

Getty Schwarzenegger se hizo famoso por su papel de Terminator.

"Salté de la cama y pensé: ¿cuál es la manera más rápida de llegar al gimnasio?", dice este fan declarado de Schwarzenegger. "Usé esa motivación y fui directo al gimnasio. Fue muy loco ".

La respuesta de Schwarzenegger no solo motivó a Ali, si no a otros usuarios de Reddit que luego de ver el mensaje se animaron a compartir sus testimonios sobre depresión.

Ali entonces asumió el rol de consejero y compartió mensajes motivacionales para estas personas, algo que para el ha sido "la mejor parte de todo esto".

"Deja que salgan tus malos sentimientos y llora si lo necesitas", le escribió Ali a un usuario que dice atravesar por una crisis personal y lleva dos años sin ir al gimnasio. "Reprimir las emociones es la manera más fácil de profundizar la depresión. ¡No te rindas ! ".

Polémica

Pero la conversación entre los usuarios no ha estado libre de controversia.

Getty Schwarzenegger terminó su video con el famoso "Hasta la vista" de Terminator.

Uno de ellos dijo que la respuesta de Schwarzenegger le parecía "cínica" y que esa no era la manera de lidiar con una depresión seria.

"Es obvio que la depresión no puede curarse así de fácil", respondió Ali. "En mi caso necesitaba un empujón para hacer algo que se que me ayuda cuando me siento deprimido".

Al ver la interacción que su mensaje había generado y la cantidad de gente que estaba compartiendo sus testimonios, Schwarzenegger publicó un video desde un gimnasio en el que dice que está orgulloso de Ali.

"Estoy feliz de que estés animando a otras personas que tienen depresión, motivándolos y dándoles un refuerzo positivo. Me encanta", dice el actor.

Y termina el video como solo Terminator lo podría hacer: "Hasta la vista".

