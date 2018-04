El odontólogo puede curar tu dolor de cabeza

Es frecuente hoy en día el padecimiento de dolores de cabeza. El paciente con dolor que no está diagnosticado generalmente se preocupa de padecer de tumores o alguna otra enfermedad grave. Los estudios revelan la relación entre el estrés psicológico y el dolor, la realidad es que suele reflejarse de diferentes maneras. Existe una alta relación con la depresión y la ansiedad no controlada con este tipo de padecimiento.

En su mayoría, las mujeres lo padecen más que los hombres, sufren de migrañas, cefaleas de tipo tensional, dolores faciales, fibromialgía y demandan mayor atención que los hombres, especialmente en aquellas que exista un trastorno hormonal, malestares, que el estrés logra agudizar. El objetivo para eliminar el dolor debe ser el diagnóstico adecuado, el paciente suele visitar antes al Neurólogo, Otorrinolaringólogo, sin saber que el que puede ayudar, resolver e inclusive eliminar el dolor es el especialista en la rama de Odontología. Lo bueno es que en esta ocasión el odontólogo no provoca dolor o molestias, sino, todo lo contrario, lo alivia.

Existen diferentes tipos de dolores de cabeza, el dolor crónico, usualmente es relacionado al estrés involucrando directamente los músculos de cabeza y cuello. La tensión nerviosa provoca el uso excesivo de estos músculos, sobre todo el de la mandíbula. Se ha señalado que el principal causante del dolor de cabeza es la reducción del flujo sanguíneo de oxigenación en los tejidos, normalmente el paciente bajo estrés o ansiedad está apretando dientes durante todo el día y noche (en la noche hasta 14 veces más intenso). El punto específico es que la cefalea tensional suele deberse a una actividad anormal y excesiva, se activan los puntos de gatillo musculares.

¿Cómo es el dolor?

Bilateral, aunque puede ser unilateral, opresivo o tipo de pesadez, suele confundirse con la migraña, diario, amanece con dolor de cabeza, de intensidad moderada hasta fuerte que puede durar desde días hasta meses.

El error del paciente es automedicarse y el abuso de analgésicos que no radican la causa. Es bien importante considerar los factores emocionales y que estos aumentan la tensión muscular a través del sistema límbico (parte del cerebro que regula las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales).

Tratamiento

Ni los analgésicos, ni los relajantes musculares resuelven completamente este padecimiento, algunas combinaciones ayudan, pero debe ir acompañada de una terapia miorelajante , un plan terapéutico adecuado que se combina con boca, cabeza, cuello y en algunas ocasiones terapias con laser de baja intensidad.

El primer objetivo debe ser reducir la frecuencia de la crisis y modificar la severidad del dolor. Las guardas oclusales NO son moda y NO deben colocarse en boca si no se busca la relajación pasiva y reducción de actividad muscular en la mandíbula.

Existen ciertos dolores de cabeza que definitivamente se trabajan en equipo y de manera interdisciplinaria, pero el diagnóstico clínico del odontólogo Especializado es la base para la terapia , de manera que con mucha paciencia y colaboración por parte del paciente, puede eliminarse en días o semanas.