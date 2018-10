¿El pene se puede fracturar? ¿Las mujeres son multiorgásmicas?

¿Qué inquietudes le gustaría despejar con un sexólogo? En #PregunteSinMiedo seguimos con la segunda ronda de preguntas de nuestros lectores a Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel), licenciado en psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata con especialización en Sexología Clínica del Centro de Educación, Terapia e Investigación en Sexualidad (CETIS) y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual (FLASSES).



¿Es cierto que la mujeres eyaculan? ¿El pene se puede fracturar? ¿Cómo saber si ha sentido un orgasmo? Desde el punto de vista de nuestro experto invitado trataremos de despejar algunos de estos interrogantes que han sido identificados como los más buscados por las personas a través de internet sobre esta temática.

Pregunta 1: ¿Cómo sé si he sentido un orgasmo?

Responde el experto: "El orgasmo es la descarga de la tensión sexual acumulada durante el proceso de excitación. En las mujeres lo más notable es la contracción involuntaria de los músculos que rodean la entrada de la vagina, un promedio de ocho a diez veces. Yo sé que en ese momento se va a poner a contar, pero sí va a notar esa tensión y relajación rítmica en la zona.

Algunas mujeres experimentan sudoración en la frente y diferentes manifestaciones fisiológicas, junto con una sensación de mucho placer que recorre todo su cuerpo, pero lo más notable es una experiencia súbita de relajación, eso que los franceses llaman 'petite morte'.

Desde mi punto de vista está idealizado y sobrevalorado en nuestra cultura, de hecho una de las distorsiones que genera la pornografía es mostrar a las mujeres experimentando un estado como de otro planeta. Claro, la pornografía es la ciencia ficción del sexo. Entonces después tenemos hombres y mujeres que minimizan unas reacciones que en definitiva son normales y humanas".

De las erecciones a los orgamos en #PregunteSinMiedo. Foto: 123RF

Pregunta 2: ¿El pene se puede fracturar?

Responde el experto: "Sí. No tiene hueso, pero se fractura. Y además la llamada fractura de cuerpo cavernoso es un fenómeno mecánico, se produce casi siempre por movimientos bruscos de la pareja que doblan el pene rígido, rompiendo la túnica albugínea que contiene las estructuras internas del pene. El dolor es grande, y lo recomendable es ir inmediatamente a urgencias y consultar a un médico con especialidad en el tema. Recuerde que el pene no es de roble ni de algarrobo, ¡hay que cuidarlo mucho!".

Pregunta 3: ¿Es cierto que las mujeres también eyaculan?

Responde el experto: "La verdad es que con este tema hay bastante mito, y todavía nos falta información. Hasta el momento sabemos que algunas mujeres expulsan un líquido, generalmente en el momento del orgasmo. Sus orígenes son básicamente dos. Uno, la expulsión de un fluido que proviene de las glándulas de 'skene' o parauretrales (así se llaman porque rodean la uretra femenina).

Su composición es similar al semen, aunque obviamente no incluye espermatozoides, y no es una expulsión de gran volumen, tan solo unas gotas que a veces se confunden con la eyaculación del hombre o el propio flujo vaginal.

Dos, lo que se llama 'squirting', que es mucho más visual en la medida en que vas a observar un líquido que se despide por la uretra. Proviene de la vejiga, pero no tiene el aspecto, color, olor o sabor de la orina ya que se cree está diluido por un proceso del riñón.

Ahora la pregunta del millón. ¿Podemos provocar la eyaculación en las mujeres? Y la verdad es que no tenemos una técnica comprobada, ni hay mucha claridad acerca de por qué algunas mujeres manifiestan esta eyaculación y otras no. De hecho, no está demostrado por la evidencia científica.

Lo que sí es importante resaltar es que esto no se puede convertir en un mandato o en un motivo de frustración para las mujeres ni sus parejas.

Hace un par de semanas, una seguidora de Instagram me escribió muy preocupada por que su pareja le decía 'tú no me quieres, por eso no eyaculas conmigo'. A eso le respondí que no es un tema de amor ni de voluntad, sino algo fisiológico".

Pregunta 4: ¿Se puede orinar con una erección?

Responde el experto: "Llevo veinte años respondiendo preguntas sobre sexo, decenas de miles, de todas partes del mundo. Y jamás me habían preguntado una cosa así. Algo que al final es muy simple.

Sí, se puede orinar con una erección, pero la rigidez del pene comprime la uretra y la orina sale con un efecto de difusión bastante particular, algo así como si estuvieras regando el césped y aprietas la manguera en la punta. Así que para evitar estar regando todo el baño, mejor orinar sentado en este caso".

Todos los jueves encuentre un nuevo #PregunteSinMiedo en EL TIEMPO.

Foto: 123RF

Pregunta 5: ¿Las mujeres son multiorgásmicas?

Responde el experto: "La mujer, en términos generales, tiene una mayor capacidad orgásmica en relación con el hombre. Aquí aplica la misma lógica de la eyaculación femenina. No tiene sentido exigir una respuesta que no siente o no necesita.

De todos modos, si una mujer quisiera mejorar su capacidad orgásmica son muy recomendables los ejercicios de contracción y relajación de los músculos perivaginales (llamados Kegel), un movimiento similar al que realiza para contener la orina. Hay varios protocolos y posiciones para hacerlos.

También es muy importante el estímulo. Que conozcas su cuerpo, los estímulos que gatillan el orgasmo, y que lo comuniques a tu pareja asertivamente.

Finalmente, las técnicas de consciencia plena como el 'mindfulness' permiten potenciar la conexión con las sensaciones provenientes de los cinco sentidos, y son de gran ayuda para alcanzar el orgasmo y también para tratar disfunciones sexuales".

¿Qué duda le gustaría que respondieran nuestros expertos invitados? Participe escribiéndonos a través de redes sociales con #PregunteSinMiedo.

Foto: EL TIEMPO

FUENTES USADAS POR EL EXPERTO:

Margolis, Jonathan: Historia íntima del orgasmo, Buenos Aires, Emecé, 2004.

Hooper, Anne: El gran libro del sexo, León, Everest, 1992.

Maltz, Wendy y Boss, Suzie: El mundo íntimo de las fantasías sexuales femeninas, Barcelona, Paidós Contextos, 1998.

Conrad, Sheree y Milburn Michael: Inteligencia sexual, Barcelona, Planeta Divulgación, 2002. Arnott, Stephen: Sexo: Manual del usuario, Barcelona, Vergara, 2003.