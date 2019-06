El trastorno alimenticio no es una condena

Abordar un tema tan amplio y complejo como el de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) puede resultar complejo, ya que hay diferentes mitos que pueden hacer un concepto erróneo sobre su diagnóstico, tratamiento y más. La doctora Gloria Dada, psicoterapeuta especialista en trastornos de la conducta alimentaria, conversó respecto a esta temática ya que, según explicó, de ninguna manera los TCA son una condena de por vida. Son tratables.

Por TCA se comprende un trastorno de origen psicológico, emocional. Por lo tanto es considerado un tema de salud mental y no de nutrición. "Es una forma de sufrimiento humano que se manifiesta a través de síntomas con conducta de comer o de no comer o de hacer algo relacionado con lo que se ha ingerido", indicó la psicóloga.

Uno de los factores a los que se enfrentan no solo los pacientes, sino también las personas que están a su alrededor, es la falta de centros especializados. "En el país, lastimosamente, contamos solo con tratamientos ambulatorios. Es decir, que el paciente después de pasar consulta se va a su casa y hay casos donde amerita ser internado", explicó Dada, a la vez que especificó que el país más cercano para brindar este tipo de asistencia es México.

Factores de riesgo

Según la Asociación contra la anorexia y la bulimia, los TCA más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero también existen otros, como el trastorno por atracón, la ortorexia (la obsesión por la comida sana) y la vigorexia (la obsesión por el ejercicio físico). De acuerdo con Dada, los TCA en primer lugar de todos los problemas emocionales, psicológicos que existen este es el que tiene mayor riesgo de mortalidad relacionado con el suicidio o con fallo orgánico, con problemas médicos. "La buena noticia es que entre más pronto se detectan más pronto se empiezan a tratar y mejor pronóstico de tratamiento se tiene, es decir la persona puede recuperarse completamente de un trastorno alimentario. Pero por el contario, si nosotros no detectamos a tiempo, no ofrecemos ayuda adecuada y la persona llega tarde, son problemas bien difíciles de resolver", señaló.

El 2 de junio se reconoce el día mundial de la acción por los TCA y el Centro Arborétum de El Salvador se suma una vez más a este esfuerzo en el que participan alrededor de 200 países. El lema de este año es "Los trastornos alimentarios no pueden esperar" y es en este contexto que la doctora hace un llamado: "El problema no es solamente un tema de tratamiento es que continuar con la estigmatización evita que la gente que padece un trastorno alimentario busque tratamiento. No tenemos estadísticas de ningún tipo en el país y eso es un problema. En realidad tenemos muy poco conocimiento y registro de lo que pasa en nuestro país en cuanto a salud mental y los TCA no son la excepción", dijo.

Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos multifactoriales, multicausales y por eso mismo son tan complejos. No tienen una causa única. Uno de los factores que puede influir es el biológico.

"Hay factores biológicos, por ejemplo gastrointestinales y de metabolismo que pueden estar determinados. Hay temas familiares, sociales y factores de personalidad o psicológicos que pueden estar relacionados. Y muchas veces se da, no solo porque estén todos estos factores de predisposición sino porque hay un factor desencadenante como una pérdida o incluso un reto muy grande que cree no es capaz asumir, puede ser un ascenso", dijo Dada.

Uno de los mitos sobre los TCA es qué tan recomendable es hacer ejercicio si se padece y al respecto ella explicó que "hacer ejercicio como tal no es bueno ni malo". "Hacer ejercicio en exceso con el deseo de borrar lo que he ingerido antes, eso puede ser un signo de un TCA, es un síntoma purgativo. Cuando tenemos el ejercicio como un síntoma, en cierto momento tenemos que quitarlo", apuntó.

¿Cuando se es más propenso?

Según datos arrojados por el Programa Mundial de Alimentos, entre un 2 % y un 4 % de los menores de 18 años sufren trastornos alimenticios. Esto les puede llegar a causar infelicidad, calidad de vida y, en los casos más graves, la muerte. "Hay un gran porcentaje de personas con trastornos alimentarios que empiezan en la adolescencia, pero no es un período único. Los trastornos alimentarios pueden darle a personas hombres o mujeres de cualquier raza, constitución física, religión y de cualquier edad. Hay Trastornos de la Conducta Alimentaria que surgen en la vida adulta. Son bien democráticos, no discriminan a nadie", continuó la especialista miembro de la Academy of Eating Disorders. "Un poco como la proporción global vemos más mujeres que hombres", continuó.

Sobre el cómo identificarlo, como uno de los signos más notables se encuentra la variación de peso y de conducta como actitudes agresivas.

Nombre: Gloria Dada Sánchez - Trayectoria: Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud (Universidad de Barcelona, España), Máster en Terapia Cognitivo Social (Universidad de Barcelona, España), Posgrado en Trastornos de la Conducta Alimentaria (ISEP, España).

9 Realidades sobre los TCA

No puedes decir con solo mirar una persona si tiene o no un trastorno de la conducta alimentaria. Las familias no son culpables. Las familias pueden ser las mejores aliadas para el tratamiento. Los TCA no son de elección, sino enfermedades mentales muy serias biológicamente influenciadas. Afectan gente de todas las edades, sexo, razas, etnias, orientación sexual y estatus socioeconómico. Conllevan tanto un mayor riesgo de suicidio como de complicaciones físicas y médicas. Los genes juegan un papel en los trastornos de conducta alimentaria, pero también el ambiente tiene influencia en su desarrollo. Los genes no son nuestro destino cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria. La recuperación completa es posible en los trastornos de conducta alimentaria.

(Fuente: World Eating Disorders Day.org)