"El tratamiento debe ser integral"

En una entrevista con la PRENSA GRÁFICA, el doctor Manuel Vides, especialista en neurología pediátrica, cefaleas y migrañas del Centro Médico Escalón, explica en detalle que existen ciertos criterios de diagnóstico para identificar la migraña.. Aquí la prevención y el tratamiento van de la mano para mejorar la calidad de vida de los pacientes..

¿Cuál es la incidencia de migraña entre hombres y mujeres?

La migraña es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, se considera que una de cada cinco mujeres padece migraña, y uno de cada 10 hombres puede presentarla. También es un trastorno recurrente, sus manifestaciones de dolor son característicamente de tipo pulsátil.

¿Qué criterios diagnósticos se toman en cuenta para que un dolor de cabeza se considere migraña?

Al menos una persona debe haber tenido cinco episodios de migraña que cumplan los criterios de diagnóstico que establece la Sociedad Internacional de Cefaleas, que ha trabajado en la última clasificación de la migraña, publicada en 2018.

¿Los niños pueden tener migraña y cómo diferenciarla de la de un adulto?

Sí, en los niños, se da de manera frecuente y muchas veces este problema se asocia con dolores abdominales recurrentes o cólicos (desde incluso antes de los tres meses), vómitos cíclicos o tortícolis paroxística, que son variantes de la migraña infantil. En pacientes pediátricos y adolescentes el dolor es más opresivo, no solo abarca la mitad del cráneo, sino toda la cabeza con una duración más corta: de 2 horas a 72 horas sin tratamiento apropiado. En los adultos la migraña se da en la mitad del cráneo y dura de 4 a 72 horas sin tratamiento apropiado.

Hay migrañas que avisan que van a manifestarse y a estos síntomas se les conoce como auras. Existen diferentes tipos: visuales, motoras (migraña hemipléjica familiar, en la cual se pierde fuerza en la mitad del--- cuerpo antes de que empiece la migraña), sensoriales y alteraciones del lenguaje.

¿La migraña tiene fases?

Sí, de hecho, la migraña tiene cuatro fases:

Fase premonitoria: ocurre horas o días antes de la cefalea, es la fase previa al dolor. Los pacientes pueden presentar alguno de los siguientes síntomas: agotamiento, bostezos, sensibilidad a la luz o ruido.

Fase del aura: Ocurren en un tercio de los pacientes con migraña. El aura son manifestaciones temporales que aparecen inmediatamente antes del dolor o coincidiendo con la aparición de este. Pueden ser destellos de luz o dificultad visual para enfocar que aparece en una zona del campo visual, el paciente puede notar hormigueos, disminución de la sensibilidad, alteración del lenguaje o alteración de la fuerza en la mitad del cuerpo. Típicamente duran entre 5 a 60 minutos.

Fase de dolor y síntomas asociados. La crisis de migraña suele empezar como una molestia leve que va aumentando de intensidad. El dolor empeora con las luces fuertes y/o los ruidos, el movimiento, la actividad física.

Fase de resolución. La cefalea y los síntomas asociados disminuyen progresivamente de intensidad hasta desaparecer. Los síntomas más frecuentes en esta fase son cansancio, somnolencia, dificultad de concentración e hipersensibilidad al ruido. A mayor intensidad del dolor más intensos y prolongados serán estos síntomas.

¿Cuál es el tratamiento de la migraña?

Las migrañas tienen tratamientos específicos que han mejorado con el paso de los años, los expertos ahora tienen mayor conocimiento acerca de cómo funciona la fisiopatología de la migraña. Anteriormente se consideraba (en los ochenta), que la causa del dolor de cabeza era vascular (vasos sanguíneos), pero se ha descubierto que no es un problema vascular, sino un problema neurológico.

El manejo de la migraña va a depender de la severidad, si el dolor es leve o intenso. En este caso, el especialista puede saber qué medicamentos se utilizarán para detener el proceso y evitar su progresión.

¿Los malos hábitos están relacionados a la migraña?

Ahora se habla más de la profilaxis o prevención de la migraña, relacionada con hábitos que deben evitarse como la falta de ejercicio, la deshidratación, exceso de cafeína, los desvelos y no comer a la hora indicada. Por ello el tratamiento del paciente con migraña debe ser integral, y agregar al esquema de tratamiento, el desarrollo de hábitos saludables para evitar los episodios de migraña.

Muchas veces los pacientes con migraña la asocian con comer ciertos alimentos como el chocolate, embutidos, entre otros; sin embargo, es un tema que aún se está debatiendo, pues muchos expertos consideran que el deseo de comer ciertos alimentos está más relacionado con la fase premonitoria.

Otro problema que se presenta, es que el 45 % de los pacientes que tienen migraña crónica, es por abuso de medicamentos. El tomar de forma inapropiada medicamentos, ya sea para la migraña o cualquier dolor de cabeza en forma frecuente, por más de 15 días del mes, puede desencadenar una migraña crónica.

¿Existen tratamientos novedosos?

Hay medicamentos que se pueden utilizar para tratamiento preventivo: la toxina botulínica, es uno de los tratamientos aprobados por la FDA para tratar la migraña crónica; el cual es muy efectivo porque puede ayudar a pasar hasta 12 semanas sin tener dolor de cabeza. Su aplicación se basa en un protocolo, al inyectar el medicamento en ciertos sitios en la cabeza por el especialista.

Hay otro tipo de medicamentos que se está implementando, los llamados anticuerpos monoclonales (CGRP, por sus siglas en inglés), un péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este medicamento actúa exactamente en la sustancia química que está produciendo el dolor de cabeza en el paciente y tiene efectividad de un mes. Estos tratamientos aún no se aplican en el país.

Debido a que las migrañas son trastornos episódicos es importante entender la severidad y afectación en la calidad de vida de cada persona e incluso la afectación de la vida familiar, en el trabajo, en los estudios, por ello es necesario identificar este problema, dar un tratamiento oportuno y específico para controlarlo de forma adecuada.

¿Qué recomendaciones le daría al paciente para mejorar su calidad de vida si tiene migrañas?

Es importante que los pacientes entiendan que no están solos, que hay médicos especialistas interesados en apoyarlos. El tratamiento definitivamente no es fácil, pero los especialistas que trabajan con la migraña determinan los diferentes tipos de dolor de cabeza.

Criterios diagnósticos para considerar que se trata de migraña episódica:

Al menos cinco episodios que cumplan los criterios B y D.

Episodios de cefalea de entre 4 y 72 horas de duración (no tratados o tratados sin éxito).

La cefalea presenta al menos dos de las siguientes cuatro características:

Localización unilateral.

Carácter pulsátil.

Dolor de intensidad moderada o severa.

Empeora con o causa el abandono de la actividad física habitual (por ejemplo, caminar o subir escaleras).

Al menos se presenta uno de los siguientes hallazgos durante la cefalea:

Náuseas y/o vómitos.

Fotofobia y fonofobia.

Criterios diagnósticos para considerar que se trata de migraña crónica:

Cefalea (tipo tensional o migrañoso) durante un periodo de 15 o más días al mes durante más de tres meses que cumple los criterios B y C.

Aparece en un paciente que ha sufrido al menos cinco crisis que cumplen los criterios B y D para la migraña sin aura y/o los criterios B y C de la migraña con aura.

Durante un periodo de ocho o más días al mes por espacio de más de tres meses cumple cualquiera de los siguientes:

Criterios C y D para la Migraña sin aura.

Criterios B y C para la Migraña con aura.

En el momento de la aparición el paciente cree que es migraña, y se alivia con un triptán o derivados de ergotamina.

Fuente: ICHD. International Classification of

Headache Disorders.