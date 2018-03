El virus del Zika también daña el corazón

Lee también

Un nuevo estudio identificó a nueve pacientes venezolanos que sufrieron problemas cardíacos poco después de presentar síntomas del virus del Zika.Ocho de los nueve pacientes desarrollaron trastornos peligrosos del ritmo cardíaco, y dos tercios tuvieron evidencias de insuficiencia cardíaca, una afección en que el corazón no bombea la suficiente sangre como para satisfacer las necesidades del cuerpo.La investigadora líder, la Dra. Karina González Carta, dijo que los médicos deben pensar en realizar electrocardiogramas (ECG) a todos los pacientes infectados con el zika, y pruebas de seguimiento si se detecta un latido cardíaco irregular.“Aunque anticipábamos ver efectos cardiovasculares con el zika, la gravedad de los hallazgos nos sorprendió”, dijo Carta, nativa de Venezuela, cardióloga y miembro de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.Este es el primer estudio que reporta problemas cardíacos relacionados con el zika tras la infección, dijeron los investigadores. Los hallazgos se presentaron en la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology), en Washington, D. C.Los pacientes sufrieron síntomas relacionados con el corazón, como palpitaciones, fatiga y falta de aire, además de síntomas más comunes del zika, como sarpullido, fiebre y conjuntivitis, dijo Carta. Solo uno tenía un problema anterior de salud cardíaca, una hipertensión controlada.“No tenían una enfermedad cardíaca conocida anterior”, anotó Carta. “Nunca habían presentado ningún hallazgo de problemas cardíacos, así que sabíamos que era algo relacionado con el zika”.Los pacientes se sometieron a una serie de pruebas y evaluaciones cardíacas que revelaron evidencias de miocarditis o inflamación de la pared del corazón. La miocarditis puede afectar tanto a las células del músculo del corazón como a su sistema eléctrico, conduciendo a una reducción en la capacidad de bombeo y a un latido cardíaco irregular.Los hallazgos no sorprendieron del todo al equipo de Carta. “Sabemos, a partir de otras investigaciones, que las enfermedades transmitidas por los mosquitos pueden afectar al corazón, así que anticipamos que con el zika podría suceder lo mismo”, dijo. Durante su presentación, Carta citó en concreto el caso de un hombre de 62 años con zika que desarrolló palpitaciones y falta de aire cinco días tras los síntomas iniciales.