En boca saludable… no entra virus…

He observado que ya muchos han regresado a su vida rutinaria e incorporándose a sus actividades laborales y sociales, ya con más confianza, y, aunque se sabe como evitar la entrada de covid-19 a nuestro cuerpo a través de la lavada de manos, distanciamiento social, evitar tocarse el rostro: ojos, nariz y boca. Hay una parte de nuestro cuerpo que no debe dejarse a un lado…

"La salud entra por tu boca"

Se debe considerar que la cavidad oral es uno de los medios de entrada del virus al cuerpo, es importante concientizarse que se debe tener una condición óptima, es decir, encías sanas sin sangrado y sin inflamación, una boca libre de caries, sin focos infecciosos. Sobre todo personas con padecimientos como diabetes mellitus, síndrome metabólico, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades renales, respiratorias y ateroscleróticas deben prestar mayor atención al cuido de su salud bucal.

¿Cómo se encuentra la tuya?

Se sabe que la boca es una de las partes del cuerpo humano con mayor cantidad de bacterias, unas nocivas y otras que son parte de la flora bacteriana, se debe asistir a un control al Odontólogo, sobre todo ya que muchos perdieron sus citas en estos días de encierro. Es importante buscar infecciones localizadas, eliminar placa bacteriana y asegurarse que todo se encuentre estable.

La boca es una de las principales conexiones con los pulmones, estudios e investigaciones recientes han demostrado que las condiciones respiratorias en pacientes con abundante placa bacteriana, sarro, en aquellos que presentan enfermedad periodontal (bolsas e inflamación en encías, pérdida de hueso), se han complicado más y han requerido de ventilación mecánica una vez entró el virus en el cuerpo que en aquellos que mantenían condiciones óptimas de salud bucal.

La presencia de focos infecciosos (bacterias) disminuye el sistema de defensas y abre un portal o vía de entrada hacia el interior al cuerpo, provoca una respuesta inflamatoria adicional, provoca complicaciones microvasculares y macrovasculares. La inflamación crónica, debido al estímulo del sistema inmunitario y su falta de acción efectiva frente a las bacterias inmersas en la biopelícula (placa bacteriana), hace que las citoquinas proinflamatorias liberadas por las células fagocíticas entren al torrente sanguíneo e induzcan la secreción hepática de proteínas de fase aguda, entre ellas la proteína C-reactiva y una opsonina; marcador de inflamación sistémica y de riesgo cardiovascular y de otras enfermedades.

Pacientes con una mala higiene oral, que no han asistido a controles radiográficos no solamente durante estos últimos meses, sino, por muchos años, aquellos que no se han realizado una limpieza dental profesional y desconocen el estado actual de su boca, son también considerados pacientes de alto riesgo y con mayor facilidad de cualquier complicación ante un agente patológico que amenace la salud. ¡Ahora es un buen momento de retomar la visita y al control Odontológico! ¡Es seguro visitar al dentista en tiempos de covid-19!