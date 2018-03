“En las mujeres los infartos son más letales”

Lee también

Las enfermedades cardiovasculares representan, en la actualidad, la principal causa de muerte en el mundo, especialmente para las mujeres que padecen de obesidad o se encuentran en la etapa de la menopausia.Los expertos aseguran que muchas de las muertes, que suceden por estos padecimientos, pueden ser evitadas, ya que al detectarlas tempranamente el paciente debe realizar cambios en su estilo de vida (no fumar, hacer ejercicio, reducir el consumo de alcohol, tener una dieta que incluya frutas y verduras, entre otras actividades) y mantenerse en contacto con los especialistas constantemente.Los infartos en mujeres son letales, debido a que hay mucha probabilidad de que con el primero mueran.¿Qué son las enfermedades cardíacas?Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades crónicas que constituyen actualmente en el mundo la principal causa de muertes. Anteriormente se creía que era una enfermedad que afectaba más a los hombres, hoy se sabe que afecta igual o más a las mujeres (según las estadísticas mundiales). Hay muchos factores de riesgo: la hipertensión, obesidad, diabetes, herencia y el colesterol elevado. La obesidad es el principal escalón hacia la diabetes, hacia los infartos, a todas estas patologías que causan enfermedades crónicas en la actualidad.¿Cómo debe ser la dieta para evitar esta enfermedad?Los nutriólogos recomiendan que una alimentación saludable debe incluir muchos vegetales y frutas. La mitad de lo que comemos durante el día deberían ser vegetales y frutas. Es importante que sepamos que la comida rápida es una comida nociva, es rica en grasas trans y son las más dañinas para el corazón.¿Qué tan común es que una mujer padezca enfermedades cardíacas?Pues, es la primera causa de mortalidad en los países las enfermedades cardiovasculares. En las mujeres la incidencia de enfermedades cardiovasculares y de infartos se dispara después de la menopausia, porque los estrógenos (que son las hormonas femeninas) nos dan protección, elevan los niveles de colesterol bueno y eso hace que disminuya el colesterol malo. Pero cuando llegamos a la menopausia los estrógenos disminuyen, entonces, perdemos esa protección natural que tenemos las mujeres.¿Qué síntomas deben alertar a las mujeres?Generalmente en el caso de las mujeres tenemos un ginecólogo y este puede detectar tempranamente si la paciente está aumentando de peso, si la presión se le comenzó a subir, si los niveles de colesterol están altos, si está fumando, si no está haciendo ejercicio. La ayuda del médico general y del especialista es bien importante, porque al cardiólogo ya nos vienen con el problema.¿Qué debe hacer una mujer cuando descubre que padece del corazón?Tiene que buscar la ayuda profesional, para que le indiquen cuáles son los cambios que tiene que introducir en su alimentación. Para toda la población es recomendable comer más vegetales y frutas, enseñarles a los niños desde pequeños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que debemos caminar un mínimo de media hora diaria, cinco veces a la semana, es lo mínimo. La recomendación de la OMS en cuanto al tabaco es contundente: no fumar, no basta solo con disminuir. En cuanto a la ingesta de alcohol, la OMS permite la moderación. Si va a beber una copa de vino, ese es límite para la mujer y dos para el hombre.¿Tiene etapas esta enfermedad?Si detectamos tempranamente la hipertensión, podemos mantenerla controlada y evitar que se produzca el daño cardíaco. Si a la paciente se le detecta temprano una diabetes, se puede controlar este problema a veces solo con cambios en el estilo de vida, una alimentación sana, teniendo un peso normal, haciendo ejercicio periódico.¿Qué siente la mujer cuando tiene un ataque cardíaco?Cuando hay un daño cardíaco, cuando hay una enfermedad coronaria, que es la causa más frecuente de un infarto, sí puede haber síntomas, como dolor en el pecho, aunque las mujeres pueden tener señales diferentes al hombre. Generalmente si alguien tiene un dolor en el pecho, con sensación fría, cualquier persona sin ser médico dice que puede ser un infarto. En las mujeres puede haber variantes: a veces se manifiesta como un ardor en la región del estómago, que lo confunden con una molestia estomacal, pero de ahí la importancia de que se puede presentar de diferentes formas.¿Se puede eliminar completamente este padecimiento o solo controlar?Se puede impactar en una forma muy positiva, ya en unos países desarrollos se empiezan a ver esos resultados. La educación forma una parte fundamental para evitar tempranamente estos problemas, con evitar esos tipos de estilos de vida, pero hay factores de riesgo que no podemos cambiar, por ejemplo, la herencia. Si su papá tuvo un infarto, esa genética se hereda y tenemos un riesgo de sufrir un infarto. Podemos modificar la evolución teniendo las medidas preventivas, pero la genética va a estar siempre. La edad es otro factor de riesgo, a mayor edad, mayor factor de riesgo y algo que no lo podemos cambiar. Pero todos los demás (obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, estrés) podemos impactarlos, podemos modificarlos. La mayoría son modificables.Si padece una mujer del corazón, ¿en cuánto tiempo podría morir?En las mujeres los infartos son más letales, o sea que si nos da un infarto a las mujeres, tenemos más probabilidad de no sobrevivir. Entonces, al primer año después de un infarto, si no hay un control adecuado, el 50 % de estas mujeres pueden estar muertas en un año.¿Han surgido avances tecnológicos para hacerle frente a estos padecimientos?Sí, por ejemplo, se está avanzando mucho en la genética. Se supone que la manipulación genética, que es algo que todavía está en investigación, en los próximos años podría ser la solución definitiva. Además, hoy se están haciendo recambios de valvulares, a través de los cateterismos cardíacos. Ya no es solo ir a abrir una arteria coronaria, sino que en personas mayores se calcifican, a veces, las válvulas aórticas, pero ese tipo de tecnología en el país aún no se tiene.