En tiempos de covid-19, cuida la rinitis alérgica

En el marco de la Semana Mundial de la Alergia especialistas recomiendan no pasar por alto los efectos que puede generar una rinitis alérgica ya que se estima que más de 400 millones de personas sufren de esta enfermedad, pero además un 35% de los pacientes no recibe un diagnóstico y tratamiento óptimo e incluso puede llegar a confundirse con un resfriado común y actualmente, frente al contexto de pandemia, con el covid-19.

Su tratamiento y detección temprana evita el desarrollo de otras condiciones, como por ejemplo el asma. El Dr. Manuel López Ramos, neumólogo del Hospital de Diagnóstico, explicó a Ciencia Médica que "no todos los pacientes con asma son pacientes alérgicos. Ni tampoco todos los pacientes alérgicos llegan a desarrollar asma. Esto es muy importante porque se tiende a confundir".

Además sobre la relación que existe entre un proceso alérgico y el asma el especialista comentó que "todo aquel paciente que padece de procesos alérgicos es porque su sistema inmunológico hace una respuesta por medio de la inmunoglobulina E para poder contrarrestar aquellos agentes que llamamos alérgenos y que causan este tipo de reacción. Principalmente estos pacientes suelen tener rinitis alérgica. Y se acompaña de síntomas que ocasionan congestión nasal, secreción nasal, estornudos, enrojecimiento alrededor de los ojos, lágrimas y todo esto ocasionado por el mismo alergeno".

En un estudio realizado por el Ministerio de Salud (MINSAL) se detalla que existen dos tipos: rinitis agudas (infecciosas) que pueden ser virales o bacterianas y, la segunda, la rinitis crónica (alérgica, vasomotora, otras) y también destaca la aparición de otros síntomas como "rinorrea hialina, estornudos en salva de predominio matutino o nocturno, obstrucción nasal, mucosa nasal pálida, hipertrofia de cornetes, obstrucción nasal por edema de la mucosa nasal y respiración bucal".

"El cuerpo responde produciendo inmunoglobulina E para poder contrarrestar esto, provocando un proceso inflamatorio que con el tiempo se puede volver crónico. Esto puede llegar a ser un detonante en el aparecimiento de un tipo de asma que conocemos como asma alérgica y que tiene también un componente muy elevado de presencia de células que están mediadas por los procesos alérgicos. Entre estos están los eosinófilos y la inmunoglobulina E. Estos pacientes suelen tener empeoramiento de sus síntomas especialmente cuando son expuestos a sustancias como el polen, el polvo, la caspa de los animales, el moho y que suele afectar en aquellas épocas del año donde se ven con mayor presencia", agregó el médico López Ramos.

La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la nariz que en forma crónica deteriora los tejidos, incluyendo el nervio olfatorio, lo que provoca que el olfato se vaya perdiendo. Su padecimiento es más común de lo que pudiera creerse pues cuenta con una prevalencia global de hasta el 25% en los niños y el 40% en los adultos.

"El paciente alérgico -que principalmente lo vamos a observar en niños y en adultos jóvenes- que van a tener síntomas de los que ya hablamos y con el tiempo pueden llegar a desarrollar tos seca, opresión en el pecho, sibilancias y la falta de aire o la disnea. Estos son los síntomas cardinales con los que podemos identificar un paciente con una crisis de asma", ahondó el experto.

Prestar atención al entorno

En información compartida por Sanofi se expone que en efecto este trastorno ocurre cuando una persona susceptible, se expone a partículas derivadas de plantas, animales, polvo, gases, moho, polen y ciertos líquidos como perfumes o cremas, conocidas como alérgenos y que producen una reacción exagerada con síntomas como: estornudos, comezón, escurrimiento nasal y congestión; y en ocasiones falta de olfato.

Es por eso que, tal como recomienda el MINSAL es importante el control ambiental, cuidar del entorno. "Con el propósito de eliminar o reducir la exposición a alergenos e irritantes del medio ambiente del paciente con rinitis alérgica, es indispensable adoptar medidas de control ambiental que deben establecerse en el hogar, sobre todo en la recámara y si es posible, en la escuela. Está ampliamente demostrado que la exposición temprana a los alérgenos y el tabaquismo de parte de los padres son factores de riesgo para la adquisición de rinitis alérgica", indica esta cartera de Estado en su estudio de 2006.

Es fundamental evitar el contacto con sustancias irritantes, como los detergentes de uso doméstico, cloro, cáusticos, insecticidas.

No es un tema que se tenga que "normalizar" es mejor recibir asistencia ya que se ha comprobado que afecta el rendimiento escolar, la socialización y la productividad en el trabajo. Se calcula que anualmente se pierden hasta 3.8 millones de días de trabajo y escuela al año en Estados Unidos a causa de las alergias al polen es por esta razón que la Dra. Alexandra Lokee, Medical Manager de Consumo Masivo de Sanofi, explica que "si un paciente con este tipo de alergias no recibe un tratamiento adecuado, es más propenso a sufrir constantemente molestias, pues es complicado que se aísle totalmente de dichos factores, y por ende, no podrá disfrutar plenamente de las actividades cotidianas, pues termina privando de placeres como disfrutar un día de campo, recibir un arreglo de flores o tener una mascota".

Aunque pueda tratarse con antihistamínicos como la Loratadina y la Clorfeniramina si la situación se agrava puede desarrollar otras condiciones complejas y nos referimos a la sinusitis, otitis media, asma y sobre las condiciones de comorbilidad como los pólipos nasales.

Actualmente también existen fármacos que ayudan a controlar los síntomas por un tiempo prolongado de hasta 24 horas. Por ejemplo, los antihistamínicos de segunda generación (como la Fexofenadina) que, en comparación con otros tratamientos, no provocan sueño.

Otras medidas son las terapias farmacológicas, medidas higiénicas medioambientales y lavados nasales salinos que ayuden a limpiar la nariz. Su tratamiento no puede tomarse a la ligera para esto el especialista está llamado a hacer un interrogatorio que brinde información sobre los síntomas como la frecuencia, duración e intensidad, así como una exploración física nasal y, si lo considera conveniente, una endoscopia nasal. Todo esto le ayudará a brindar un diagnóstico certero.