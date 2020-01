Justin Bieber revela que padece la enfermedad de Lyme, ¿qué es y qué síntomas genera?

Getty Images Justin Bieber respondió a los comentarios sobre su extraña apariencia reciente con una revelación sobre su salud.

"Han sido dos años difíciles", confesó Justin Bieber en Instagram.

El cantante pop canadiense reveló este miércoles en la red social que le diagnosticaron la enfermedad de Lyme , una infección bacteriana causada por la mordedura de garrapatas.

Pero también dijo que ha estado luchando con otro problema que ha afectado su salud: "No solo eso, sino que tuve un caso grave de mono (mononucleosis) crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud".

Bieber, de 25 años, realizó la publicación para responder a comentarios en redes sociales que especulaban que se veía mal últimamente, como si estuviera abusando de las drogas.

Fotografías recientes lo mostraban con manchas en la piel.

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió.

Explicó que estaba recibiendo "el tratamiento adecuado" para mejorar su salud, y que se revelaría más de sus problemas en una próxima serie documental de YouTube sobre su vida.

"¡Podrás saber todo lo que he estado luchando y VENCIENDO!", escribió en su cuenta de Instagram en la que tiene 124 millones de seguidores.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es causada por bacterias transmitidas por algunas especies de garrapatas.

Science Photo Library Los síntomas de la enfermedad de Lyme se manifiestan unas semanas después de la mordedura de una garrapata.

Los síntomas incluyen erupciones en la piel, fatiga y fiebre , y generalmente se desarrollan alrededor de tres semanas después de una mordedura.

No se puede transmitir de persona a persona.

La mayoría de los que toman un tratamiento completo de antibióticos durante tres semanas se recuperan por completo, pero algunas personas tienen síntomas que duran años.

No está claro por qué sucede esto, por lo que no hay un tratamiento general, pero se aconseja a cualquiera que crea que se ha visto afectado de esta manera que hable con su médico.

Por otra parte, la mononucleosis infecciosa es una afección causada por un virus (generalmente el de Epstein-Barr) y que se transmite a través de los fluidos, en especial la saliva.

Los síntomas generales de la mononucleosis son fiebre, fatiga extrema, sarpullido, dolor de cabeza y garganta e inflamación de los ganglios linfáticos.

"Volveré y estaré mejor que nunca", dijo Bieber al afirmar que está recibiendo el tratamiento adecuado.

