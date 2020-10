Entrevista | Vanessa Campos, doctora en Medicina: cáncer de mama triple negativo¿qué es y cómo cuidarse?:

El cáncer de mama es una de las enfermedades más temidas por las mujeres, por lo que conocer en qué consiste, las causas, cuidados y síntomas es de vital importancia para cuidar de la salud.

Por ello, recurrimos a la gerente médica para cáncer de mama y ginecológico en Roche Centroamérica y Caribe, Vanessa Campos, quien profundiza en las preguntas que frecuentemente surgen sobre el cáncer de mama, especialmente en el cáncer triple negativo.

¿Cómo se desarrolla la enfermedad y qué lo causa?

Normalmente las células empiezan a crecer, se desarrollan y mueren. Sin embargo, en el momento en el que las células tienen una alteración en su desarrollo o en sus características nuestro cuerpo las identifica y las destruye. En el cáncer, las células comienzan a crecer de forma desordenada y nuestro cuerpo se vuelve incapaz de reconocerla o el cáncer logra disfrazarse para evitar ser reconocido por nuestro cuerpo y eso, al final, permite que estas células comiencen a crecer de forma desordenada, inclusive logra ser un poco diferente de las células iniciales y eso es lo que lleva a la formación del cáncer.

¿En qué edades se manifiesta?

Cuando hablamos de cáncer de mama, en una forma general, se dice que alrededor del 56% de todas las mujeres son menores de 65 años, la enfermedad, dentro de todos los grupos anteriores, tiende a aumentar la incidencia conforme nos vamos haciendo más viejos, cada 10 años aumenta la cantidad de mujeres que son diagnosticadas.

Sin embargo, el tipo de cáncer triple negativo tiene la característica que afecta a toda la población, incluso a los jóvenes que tienen una incidencia para los otros tipos, por eso llama la atención que esta población tenga este tipo de cáncer.

¿Cuáles son los síntomas que presenta?

Para poder saber si tenemos algún síntoma tenemos que conocer nuestro cuerpo, por eso es importante hacer el autoexamen de mama, pero me permite conocer y reconocer cualquier cosa que este alterada, entonces si toda mujer mayor de 18 años se hace el autoexamen de mama mensualmente, entre los 3 y 7 días después de finalizar la menstruación y me encuentro algún cambio en el color, veo que tengo alguna pelotita en la axila, revisar que el pezón no esté para dentro o que no tenga salida de líquidos o sangre, esos son síntomas de cáncer mama.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Existen dos tipos de factores de riesgos; los que se pueden modificar y los que no se pueden modificar. Dentro de los factores que podemos modificar se encuentra el hacer ejercicio, evitar la obesidad, el sedentarismo, evitar el tabaco y no sólo aplica para los fumadores, sino que el recibir el humo del tabaco de otra persona tiene este riesgo, y también el alcohol, ya que esta demostrado que está muy relacionado con el cáncer de mama, se recomienda no tomar más de una copa de vino o cerveza al día, en el caso de las mujeres. Entre los factores de riesgo que no puedo modificar se encuentra el ser mujeres, el 99% de los cánceres se da en las mujeres, sin embargo, el 1% es en hombres, existe la enfermedad en los hombres, pero es en una proporción más pequeña.

Los antecedentes familiares también tienden a aumentar un poco el riesgo, pese a ello el 80% de las mujeres con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares, el hecho de que no haya nadie en la familia con cáncer no quiere decir que se excluya la posibilidad de tener esa enfermedad.

¿Cuáles son las estadísticas mundiales de las mujeres que sufren de este tipo de cáncer?

En Latinoamérica se diagnóstico, en el 2018, 462 mil mujeres con esta enfermedad y fallecieron 100 mil mujeres por cáncer de mama, esto según la OMS.

¿Existe algún tratamiento exitoso?

Existen tratamientos para las diferentes enfermedades, pero antes de darlo se debe hacer un análisis integral de la mujer, necesitamos que cada mujer conozca cuáles son sus características, por ejemplo, si tiene hipertensión, diabetes, va a recibir una terapia bastante alineada a sus oras condiciones.

Dependiendo del tipo de cáncer de mama que tenga va a recibir un tipo de terapia específica acompañada de quimioterapia.

¿Qué papel juega la salud mental cuando a una mujer se le diagnostica cáncer de mama?

Afecta bastante. El hecho de saber que tiene cáncer, la persona siempre se asusta, ya sea de lo desconocido o el riesgo, entonces esto afecta emocionalmente a la paciente. Muchos de los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, lo que hacen es tratar a los pacientes por equipos multidisciplinarios formado por diferentes especialidades de médicos: oncólogo, radiólogo, patólogo, que son todos los que están involucrados en el tratamiento y dentro de este grupo usualmente hay psicólogos. En nuestra región poco a poco se ha venido incursionando en eso, porque definitivamente las pacientes necesitan ese acompañamiento. No solamente afecta a la paciente, sino a la familia, por lo que debería darle ese acompañamiento.

¿Cómo se puede prevenir la enfermedad?

Hacer ejercicio, comer bien, evitar la obesidad, el alcohol y el tabaco. En el caso de ser mujer mayor de 40 años tenemos que realizarnos una mamografía anual, ya que la probabilidad de encontrar una masa mucho más pequeña es más alta que esperar a tener síntomas. Si logro identificar un cáncer en estadios temprano la sobrevida de esta paciente es muy alta, estamos hablando de un 95% inclusive pueden ser paciente que podríamos acercarlas a la cura.

¿Qué consejo daría a las mujeres quienes están sufriendo de alguno de los tres tipos de cáncer?

Lo que creo que es más importante es conocer la enfermedad, saber que es lo que tengo, preguntar no tener temor, identificar que es lo que me van a poner, cuales son los efectos adversos que vamos a tener. No tratar de asumir las conductas o respuestas sino tenemos un consejo adecuado, por el contrario, es importante preguntar, sentirse empoderada y no tener temor sino ser más agresiva en cuanto al hecho de tomar las decisiones de lo que debo realizar.