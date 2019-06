Errores comunes que cometen los padres acerca del peso de sus hijos

Hemos luchado por décadas con nuestros cuerpos y apetito, una preocupación que agota la energía e interfiere con la vida plena. Los niños que se sienten mal por el tamaño de su cuerpo empiezan a hacer dieta constituyendo un riesgo de sufrir en el futuro de atracones, de aumento de peso y otros trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Ayudar a los niños a sentirse bien acerca de sus cuerpos en esta cultura de fobia a la gordura no es fácil, necesitamos ser capaces de hablar sobre el tamaño del cuerpo de una manera abierta y sin prejuicios. Como miembros de esta cultura de vergüenza por el cuerpo, los niños no solo están expuestos a los mensajes en los medios de comunicación y en los patios de recreo, sino también los padres tenemos a menudo nuestras propias actitudes sobre el peso que sin querer les transmitimos.

Aunque no podemos controlar todos los mensajes que nuestros hijos reciben, podemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que no estamos contribuyendo a los mensajes negativos. ¡Aquí hay cinco errores comunes que los padres cometemos en relación con el peso de nuestros hijos y lo que se puede hacer para garantizar que ellos sepan que los apoyamos y aprobamos con el cuerpo que tienen!

1. CRITICAR SU CUERPO

Los niños nacen amando sus cuerpos. Solo hay que verlos explorar sus dedos de las manos y los pies como bebés, correr y brincar cuando pequeños. No nacen pensando que un tamaño es mejor que otro hasta que los adultos en su mundo les dicen que la delgadez es mejor que la gordura. Si usted se para en el espejo y hace comentarios como "estos jeans me hacen lucir gorda", su hija recibirá el mensaje de que algunos cuerpos valen la pena y otros no.

2. PROMOVER LA PRÁCTICA DE LA DIETA

Se ha vuelto normal en nuestra cultura decir "no puedo comer eso, estoy a dieta". Estas palabras envían un mensaje de que privarse de los alimentos que usted disfruta es una manera positiva de ir a la mesa y que la pérdida de peso triunfa sobre todo. Los niños absorben el mensaje de que la pérdida de peso es una meta correcta. No hable de su dieta, o mejor aún, ¡no haga dieta! Separe las conversaciones sobre la alimentación de cualquier posición sobre el peso.

3. REÍRSE DE LAS BROMAS SOBRE LA GORDURA

La gente gorda sigue siendo el blanco de bromas. Si usted encuentra divertido avergonzar a otra persona por su tamaño, los chicos aprenderán que está bien burlarse de los niños más gordos y, estos niños recibirán el mensaje de que su peso es una fuente de vergüenza. La intimidación por el peso es el tipo número uno de "bullying" en las escuelas.

Enseñemos a los niños que al señalar a un grupo en particular basándonos en sus características físicas enviamos un mensaje que promueve una actitud de intolerancia hacia otros seres humanos.

Los adultos a menudo tienen sus propios problemas con la alimentación y su imagen corporal porque ellos también han absorbido mensajes que sobrevaloraban la delgadez. Si usted está atrapado en el ciclo "dieta/atracón", busque recursos que puedan enseñarle a desarrollar una relación saludable con los alimentos, respete sus señales físicas de hambre y plenitud y elija entre una amplia variedad de alimentos.

4. REFERIRSE A LOS ALIMENTOS COMO “BUENOS Y MALOS”

Hay tanto énfasis en comer "saludable" estos días que puede ser confuso saber cómo alimentarse. ¿Demasiada grasa? ¿Demasiados carbohidratos? ¿Sin gluten? Es importante que los niños tengan acceso a alimentos nutritivos, así como es importante que coman alimentos que saben bien.

Ayude a sus hijos a reconocer y respetar sus señales de hambre y saciedad, ofreciéndoles una amplia variedad de alimentos y permitiéndoles decidir qué y cuánto comer. Los niños pueden aprender que algunos alimentos son más nutritivos y ayudan a que sus cuerpos crezcan fuertes y que otros alimentos son menos nutritivos, pero saben bien.

5. TRATAR A LOS NIÑOS DE MANERA DIFERENTE SEGÚN SU TAMAÑO

Hay niños que son obligados a hacer ejercicio todos los días; mientras que sus hermanos no lo hacen. Niños que no se les permite comer un postre; mientras que sus hermanos si lo hacen. Este tipo de señalamiento a los niños más gordos conduce a sentimientos de vergüenza que pueden durar toda la vida. En su lugar decida qué comportamientos son apropiados para la edad de sus hijos, y aplíquelos de igual manera a todos (a menos que haya un problema específico de salud). La clave es quitar de la fórmula la búsqueda de la pérdida de peso.

Asociación Estima orienta a las personas afectadas por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, pueden contactarlos en [email protected]; Facebook o Instagram.