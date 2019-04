¿Es un lunar o es cáncer de piel?

Una de las consultas más frecuentes en dermatología es sobre "nevos", o lunares. Se dice que la mayor parte de las personas tenemos al menos uno o 10 lunares. Pero hay algunos que pueden tener más de 40 y ser normal, en ellos. Pueden aparecer cara, brazos, piernas, manos, espalda, genitales, labios, boca, uñas y algunos de estos hasta presentan pelos. La mayor parte aparecen desde el nacimiento, la infancia y antes de los 21 años de edad. Si estos están presentes desde la infancia, los lunares van creciendo con el niño.

Los papás se preocupan por unos lunares "blancos", y piensan que el niño nació con vitíligo conocido como "bienteveo", es importante que consulte con un dermatólogo, cuando tiene sospecha de que un lunar va cambiando. Pero tanto los jóvenes como los adultos tienen que tener en cuenta una clasificación: ABCD, se usa desde hace décadas pero es muy práctica, y toda persona tiene que tomar en cuenta. Asimetría: se puede trazar una línea imaginaria en la mitad del lunar y a medida es más irregular en ambos lados, hay más riesgo de que sea maligno. Bordes, si es más irregular, elevado, es cuando mayor control necesita de parte del dermatólogo. Color, si se va oscureciendo, cambiando de tono, de café a negro, consultas de inmediato; Diámetro, cuando va aumentando de tamaño es motivo de alarma. Y si presenta dolor, ardor o sangramiento con solo el roce, es un motivo de consulta urgente.

El sol transforma un lunar en cáncer. Y no solo hay sol en el mar y montañas, y que solo ahí puede dañarse la piel, lo cual es totalmente equivocado. Hay sol todos los días, desde que vemos claridad, ya sea en tiempos de lluvia o de nieve. Y la protección solar se debe de iniciar desde los seis meses de edad. Si hay personas que tiene antecedente de cáncer de piel en la familia, esta persona tiene un alto porcentaje de llegar a padecerlo en algún momento de su vida. El cáncer de piel basocelular puede estar presente en zonas expuestas al sol, cara, orejas, nariz, párpados, cuello, brazos, espalda. Puede aparecer en un inicio como una simple "picada" o "espinilla", que no mejora con tratamientos y que crece lentamente. El cáncer espinocelular se presenta en personas adultas, crece poco a poco, aparece también en zonas expuestas, es frecuente en los labios de los fumadores y suele ser más agresivo. Y debe de operarse rápido, porque si infiltra dermis profunda trae recidivas frecuentes. El melanoma maligno es el cáncer más terrible porque lanza metástasis y produce hasta un 75% de muertes. Consulta a tiempo si eres de piel blanca, si te bronceas con frecuencia, si trabajas al aire libre, si no usas protección solar diaria y si hay antecedentes de cáncer de piel en la familia, además de tener cambios ABCD. Si consultas lograste evitar cualquier complicación.