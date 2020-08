Esófago de Barrett, la peligrosa consecuencia del reflujo crónico

¿Quién no ha tenido ardor o reflujo después de una comida copiosa, picante o muy grasa? Es algo normal que a todo el mundo le ha pasado alguna vez y de lo que no debemos preocuparnos. Sin embargo, cuando esas molestias persisten durante varias semanas, es fundamental acudir al médico para descartar problemas por reflujo gastroesofágico como el esófago de Barrett, una patología que, de no tratarse a tiempo, puede provocar cáncer de esófago