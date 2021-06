Esperar mucho tiempo para acudir al hospital si tiene covid-19 podría costarle la vida

Foto: El Universal

“Hubo un paciente que llegó inconsciente. Tenía 29 años, sin factores de riesgo... y falleció en cuestión de seis horas. Esta persona esperó mucho tiempo para llegar al hospital. Un factor determinante fue su espera en casa, se le ofreció todo lo que había, pero el tiempo ya no era suficiente”.

Con ese ejemplo, el médico intensivista del Hospital México, Pablo Álvarez, se refirió a cómo algunas personas con covid-19 se resisten a ir al hospital porque consideran que están bien o que no es tan grave, pero al final, sí lo es.

“Es mejor que les digan que es algo leve y que se pueden ir a la casa, a que lleguen luego de hacerse los fuertes, y ya sea muy tarde... El paciente puede estar tranquilo ahorita, y dos horas después, estar intubado”, advirtió.

Aunque no es una conducta exclusiva de los hombres, sí se presenta más en ellos, que en las mujeres.

Son los que, con más frecuencia, llegan a los servicios de emergencias complicados, porque esperan más tiempo de lo debido. Pensaron que no era nada o prefirieron no ir a un hospital para no exponerse a otros virus.

“A veces es gente que llega la clínica y ya nosotros inmediatamente tenemos que trasladarla a hospital, porque llegan ya tan mal, que no se les puede controlar ahí mismo”, comentó Carlos Mario Araya, quien es cruzrojista y brinda servicio a diferentes clínicas, como la Clorito Picado, en Tibás, o la Jiménez Núñez, en Goicoechea.

¿Cuándo buscar ayuda?

¿Cuándo acudir a la clínica u hospital? Cuando la dificultad respiratoria sea mayor, cuando la persona sienta una debilidad que no se compara con otra cosa o cuando hay alteraciones en el ritmo del corazón.

Si se tiene un oxímetro de pulso (un aparato que mide el nivel de oxigenación en la sangre) y ve que el indicador está por debajo de 90 es momento de acudir al médico.

Julio Retana, de 47 años, no tuvo una situación tan complicada, pero sí es consciente de que si hubiera llegado más temprano hubiera tenido menos problemas.

“Yo estuve 12 días en salón. Me hice el fuerte mucho tiempo, no quería llegar a quitarles el tiempo a las personas que están atendiendo la pandemia, pero a la larga les di más trabajo, porque si me hubiera ido desde el primer momento no me habría complicado”, aseguró.