Estado del VIH de los pacientes no debe afectar su atención del cáncer

Nuevos artículos publicados en Cáncer, una revista revisada por pares de la Sociedad Americana del Cáncer, señalan que no existe una justificación médica para negar la terapia óptima contra el cáncer a las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las personas que viven con el VIH y que desarrollan cáncer tradicionalmente han sido excluidas de la mayoría de los ensayos clínicos sobre el cáncer.

Además, muchos de estos pacientes no reciben una terapia potencialmente curativa para su cáncer porque sus médicos pueden creer que la infección por VIH es una contraindicación para el tratamiento intensivo del cáncer. Sin embargo, con la terapia moderna contra el VIH, la mayoría de las personas con VIH tiene una carga viral indetectable y un sistema inmunológico saludable.

El problema es especialmente importante porque algunos tipos de cáncer, como el cáncer cervical, ocurren con más frecuencia en personas con infección por VIH. La prevalencia del VIH supera el 34 % en mujeres jóvenes en Botsuana. En un reciente estudio observacional de mujeres con cáncer cervical avanzado localmente en este país africano, las mujeres que viven con una infección por VIH bien controlada tenían el mismo nivel de acceso al tratamiento curativo del cáncer que las mujeres sin VIH.

El trabajo anterior de los científicos también mostró que el VIH no tiene impacto en la supervivencia general de dos años en pacientes que inician una terapia curativa para el cáncer. En un editorial acompañante, Richard Little, MD, del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, señala que los hallazgos pueden tener implicaciones relevantes no solo para el cáncer cervical asociado con el VIH en Botsuana, sino también para la prevención del cáncer vinculado con el VIH y las terapias a escala mundial.

"El mensaje simple de este documento es que si las personas con infección por VIH tienen acceso inmediato a la terapia moderna contra el VIH, y si tienen cáncer y son tratadas con los estándares de la comunidad para la mejor terapia contra el cáncer, las diferencias de resultados entre las personas con y sin VIH se puede minimizar", dice el doctor Little.

"Creo que la investigación sirve como un ejemplo importante sobre cómo se pueden reducir las disparidades de tratamiento y espero que el enfoque del VIH y el cáncer en todo el mundo sea más parecido al de Botsuana: tratar el VIH y brindar la mejor terapia contra el cáncer disponible y abrir los ensayos clínicos sobre el cáncer a las personas que viven con el VIH tratado".

Little subraya que, si todas las comunidades adoptaran una estrategia de pruebas y tratamientos para la infección por VIH, la cantidad de personas que contraen nuevas infecciones por VIH disminuiría significativamente, al igual que la incidencia de cáncer entre las personas con VIH.

Además, si se proporcionara la terapia de vanguardia contra el cáncer de manera amplia y rutinaria a las personas con VIH y cáncer, las muertes por cáncer se reducirían notablemente entre las personas con VIH.