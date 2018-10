Esto es lo que debe hacer para realizarse una vasectomía en el ISSS

Una campaña impulsada por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) invita a los hombres a preguntarse si el número de hijos que tiene es el deseado, para decidir realizarse una vasectomía.

¿Cómo realizarse una vasectomía en el ISSS? Entérese a continuación. Sea responsable ��‍♂️. ¡Hágase la #vasectomía! pic.twitter.com/6YYQhv1jDG — ISSS (@isss_gob_sv) 15 de septiembre de 2018

La vasectomía es una cirugía que corta los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, impidiendo que los espermatozoides salgan de los testículos, explica medlineplus.gov.

Además del deseo de no tener más hijos, otra motivación para una vasectomía es cuidar de la salud de la mujer si antes ha tenido embarazos de alto riesgo.

Mario Rivas decidió hacerse la vasectomía para cuidar a su pareja y darle una mejor calidad de vida a su hija. Conozca su historia y sea usted también responsable ��‍♂️. ¡Hágase la #vasectomía! pic.twitter.com/YiSXZNTJx1 — ISSS (@isss_gob_sv) 13 de septiembre de 2018

El contraste en la cifra entre hombres y mujeres que se realizan una esterilización es muy notable, siendo estas últimas quienes más se someten al procedimiento. Esto, a pesar de que la esterilización masculina es una intervención bastante más sencilla y de rápida recuperación. El ISSS informa que en 2017 realizó 5,255 esterilizaciones femeninas y 183 esterilizaciones masculinas.

¿Qué pasos hay que seguir si quiere hacerse la vasectoría?

Según explica Rickelmy Cáceres, subdirector del Policlínico Zacamil, solo se necesita acudir al centro de adscripción del ISSS, pedir la referencia a la consulta general, luego programar la cita para la consulta de vasectomías, asistir a ella para la evaluación y programación de la intervención.

"Si no hay una patología crónica como diabetes o hipertensión, se programa lo más pronto posible", dice Cáceres.

Son cuatro los centros del ISSS en los que se realizan las vasectomías: el Policlínico Zacamil, el hospital regional de Santa Ana, el hospital regional de Sonsonate y en la unidad médica de Zacatecoluca.

En una de sus publicaciones, el ISSS desmiente algunos mitos y asegura que la vasectomía no es dolorosa, no reduce el deseo ni el placer sexual, no afecta la virilidad ni causa impotencia, no aumenta el riesgo de cáncer de próstata, no reduce la cantidad de semen eyaculado y que no es irreversible.