Esto le podría salvar la vida a tu bebé a la hora de dormir

En El Salvador, que los bebés duerman en cajas de cartón podría vincularse con pobreza, pero realmente se trata de una práctica implementada por países de alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), como Finlandia y ahora Estados Unidos, para que los recién nacidos permanezcan seguros durante la noche.En EUA la iniciativa surgió recientemente, sobre todo en New Jersey, Ohio y Los Ángeles. Los padres están comenzando a llevarse las cajas para sus bebés desde los hospitales -amuebladas con un colchón delgado-, gracias a una alianza entre estos y una compañía con sede en Los Ángeles (The Baby Box Co), con la cual se busca disminuir la tasa de Muerte Infantil Súbita en menores de un año, que contempla sofocación y estrangulación accidental por cunas sobrepobladas, según médicos.El New York Post expone el caso de una mujer de 35 años, Chauntia Williams, quien perdió a su bebé Aaliyah hace nueve años, a sus 33 días de nacida, porque la pusieron a dormir en una cuna con amortiguadores, animales de peluche y una manta adicional. La pequeña nunca despertó y el forense determinó que la cama le ocasionó la muerte. Williams ahora pone a dormir a su bebé, Bryce, en una caja.Además de la recomendación del uso de las cajas, los expertos también advierten sobre la posición en que los bebés son colocados a la hora de dormir: debe ser de espalda y no boca abajo, sin muñecos de peluche y sin mantas adicionales. Tampoco es seguro dormir con ellos en la misma cama.Finlandia comenzó a utilizar las cajas de cartón desde hace décadas (en 1930), de acuerdo con el New York Post, The Baby Box Co. y con diversos videos informativos referentes al tema que circulan en las redes sociales. La compañía, que también opera en el Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur y Ucrania, asegura en su página web que la tradición de 75 años ha contribuido en Finlandia a alcanzar una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo.En ese país, el gobierno regala las cajas a las madres, a través de los hospitales. Estas incluyen ropa, pañales y otros artículos de primera necesidad.En cuanto a la caja, se recomienda mantenerla cerca de la cama de los padres, o cerca de la cocina o la sala si el bebé duerme durante el día y ellos -o quien cuide al menor de edad- hacen los quehaceres del hogar.