Estrés y piel

En estos días, especiales, a donde florece la paciencia, la fortaleza y templanza. Hay muchas personas que les he mas difícil que otras el saber manejar una situación de emergencia como la actual, por eso en la piel se manifiestan muchas enfermedades, que si no las sabemos controlar a tiempo, se nos pueden "ir" de nuestras manos, les menciono aquí, las más frecuentes.

Neurodermatitis: es producida muchas veces por el mismo paciente, con un rascado o picazón constante, que suele afectar la zona que tienen alcanzarme más por ejemplo, se rasca el brazo izquierdo con la mano derecha o se toca los dedos y los pellejitos, se rasca zona cercana, y produce elevación de la piel, puede hasta producirse sangramiento. Se puede tratar con antihistamínicos , con medicamentos tópicos, hidratándose la piel, y en ocasiones amerita que sea vista por psicólogo.

Dermatitis seborreica: "caspa" o "eccema seborreica ", en cuero cabelludo, que además le puede afectar, cejas, mejillas, orejas, hay escamas, puede arder, picar y molesta mucho. Si el rascado en cuero cabelludo es constante, se llegan a lastimar mucho, hasta producirse infección.

Psoriasis: es una enfermedad crónica de la piel , muchas son sus causantes, pero eso este tiempo, se exacerba o empeora, cuando el estrés es muy fuerte, y empieza ese rascado severo, lo que el paciente sabe muy bien, es que cada vez que se rasca el mismo se va extiendo mas lesiones o placas rojas en el cuerpo. Puede afectarle desde el cuero cabelludo, hasta las uñas de los pies, tiende a respetar las mucosas. Hay que medicarle, oral y tópicamente. Y realizarse exámenes de sangre, para que no se altere mas internamente.

Alopecia: la caída del cabello, se puede ver, como zonas claras, circulares, una o varias, se llama alopecia areata puede verse también en zona e cejas y de barbar. Puede deberse a mucha causas, endocrinológicas, entre otras, pero el stress también influye grandemente. Hay otro tipo de problema en pelo, que es el "arrancárselo o halárselo", se llama tricotilomania, amerita psicólogo, además de los tratamientos dermatológicos. Puede también, presentar caída de cabello, por un choque físico u emocional, que al lavárselo, peinárselo, aún en la almohada deja cabello. Hay que realizar también análisis de sangre, para ver que no tenga otro factor que lo produzca.

Piel seca: se observa la piel tirante, quebrada, escamosa, agrietada es más frecuente en personas mayores. Algo simple es aplicarse por lo menos tres veces al día cremas hidratantes, en todo el cuerpo, y jabones que le humecten también. Si no mejora, hay que consultar porque también puede deberse a enfermedades internas.

Las enfermedades anteriores pueden exacerbarse o empeorarse en situación de estrés, por lo tanto hay que consultar a tiempo, para que no empeores, para que no se extienda. No estás solo, Dios siempre cuida de sus hijos, y nosotros los médicos somos sus instrumentos, para ayudarte. Tranquilo, confía ya todo pasará.