Estudio pone en duda la llamada "paradoja latina" en enfermedades cardíacas

Los hispanos mantienen mayores tasas de enfermedades cardiovasculares (CVD, en inglés) que los blancos, lo que pone en duda la llamada "paradoja latina", asegura un estudio publicado por la Universidad de Miami.

La investigación, que analizó datos de más de 40.000 latinos, señala que las mujeres de esta región tenían una tasa bruta de CVD del 6,1 %, cifra superior a la de mujeres blancas (3,9 %), pero más baja que las de raza negra (7,7 %).

Pero la situación es peor entre los latinos, que registraron una tasa del 9,2 %, superior al 8,1 % de los hombres de raza negra y al 7,6 % de los blancos no hispanos.

De esta forma, el principal autor del estudio, el médico Olveen Carrasquillo, considera que los datos ponen en cuestión la llamada "paradoja latina", que se refiere a que los hispanos generalmente presentan una mejor salud y menos tasas de mortalidad que los estadounidenses en general, aunque su estatus socioeconómico y salud en general es peor.

El doctor de origen puertorriqueño explicó a Efe que él mismo creía en la "paradoja latina", a pesar de las mayores tasas de diabetes y obesidad entre los hispanos y, como otros muchos colegas, se planteó muchas veces la posible causa.

En su opinión, "no tenía sentido" que eso fuera cierto en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, dado que los latinos tradicionalmente llevan peor control de su colesterol y tensión alta.

"Ahora no hay excusa. Tenemos que cuidarnos mejor", dijo con énfasis el investigador de UM, que alentó a los hispanos a alimentarse mejor, hacer más ejercicio y visitar y seguir los consejos de los especialistas en salud.

Eso sí, dejó abierta una puerta abierta a que la "paradoja latina" sea cierta, dado que su estudio solo refleja la tasa de enfermedades cardiovasculares y no la muerte por este motivo, la principal causa de mortalidad entre la población en general en Estados Unidos y una de las principales entre los hispanos.

"Si bien esta paradoja se ha descrito mejor en CVD, también es evidente en otras condiciones de salud como el cáncer y la mortalidad infantil", destaca el estudio.

Carrasquillo destacó la credibilidad que da la gran muestra extraída para realizar el estudio, cuyas fuentes de datos incluyen encuestas, registros médicos electrónicos, así como datos genéticos y de laboratorio.

Se trata del Programa de Investigación All of Us, creado bajo la Iniciativa de Medicina de Precisión de los Institutos Nacionales de la Salud.