¿Existe relación entre virus y cáncer?

Entre un 10 % y un 30 % de los tumores son producidos por virus y muchos de ellos son prevenibles a través de la vacunación. En torno a estas cuestiones giraron las dos mesas redondas de esta Jornada: la dimensión del problema y las posibilidades de solución.

En ellas participaron doctores de las áreas de oncología, gastroenterología, microbiología y ginecología -entre otras- con el fin de elaborar un documento que aúne los conocimientos al respecto desde las distintas perspectivas médicas.

Las dos mesas estuvieron moderadas por los doctores Emilio Bouza, catedrático de Microbiología en la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y patrono de la Fundación Ciencias de la Salud; y Miguel Martín, catedrático de Medicina, también en la Complutense, y jefe del Servicio de Oncología Médica del hospital universitario Gregorio Marañón de Madrid.

La dimensión del problema

Según datos expuestos por el doctor José María Eiros Bouza, Catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid y Jefe de Microbiología del Hospital Universitario Río Hortega Valladolid, uno de cada seis tumores está causado por una infección y, de los 14 millones de nuevos casos anuales de cáncer, más del 15 % se atribuyen a estas.

Los cuatro agentes víricos más importantes en todo el mundo son el Virus del Papiloma Humano (VPH), el de la Hepatitis B, el de la Hepatitis C y el Virus de Epstein-Barr, aunque también es destacable el papel de otros como el HTLV-1 o el VIH.

Como explica el doctor, hay tres modalidades de cáncer con implicación de virus: tumores donde los agentes infecciosos contribuyen casi en el 100% (cáncer de cérvix), cánceres atribuibles a la infección cada vez que se detecta el agente infeccioso en el tejido tumoral (cáncer de cavidad oral, anal o vaginal entre otros) y casos donde los agentes infecciosos aumentan el riesgo de desarrollar un tumor, pero no son responsables.

Tumores causados por virus

Entre los principales agentes infecciosos están los virus, además de las bacterias -como el Helicobacter Pylori– y los parásitos.

Como apunta la doctora Laia Alemany, del Instituto Catalán de Oncología, el proceso por el cual producen cáncer se puede dividir en dos tipos: un mecanismo directo a través de oncogenes que desregulan el ciclo celular, o un mecanismo indirecto, como en el caso del VIH, que produce una inmunosupresión que favorece que haya otras infecciones que producen cáncer.

Entre los virus más asociados con el cáncer están:

Virus de Epstein-Barr, asociado con el cáncer de nasofaringe, con Linfoma de Burkitt y con Linfoma Hodgkin y no Hodgkin.

Virus de la Hepatitis B y C, que están relacionados con carcinoma hepatocelular y, en el caso de la Hepatitis C, con Linfoma no Hodgkin.

Virus del herpes 8 (VHH-8), vinculado con Sarcoma de Kaposi y con linfomas.

VIH, ligado a diferentes tipos de cáncer: sarcoma de Kaposi, Linfoma no Hodgkin, cáncer de cérvix, de ano y otros cánceres.

El Virus del Papiloma Humano, asociado con cánceres genitales como cérvix, vulva, vagina, pene o del canal anal. También se ha demostrado que está asociado con algunos cánceres de cabeza y cuello, sobre todo el de orofaringe, de cavidad oral y de laringe.

El virus linfotrópico humano tipo 1 (HTLV-1), relacionado también con el linfoma.

El resto, que serían otro tipo de microorganismos.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es uno de los carcinógenos más potentes en humanos, implicado aproximadamente en un 5 % de los cánceres en humanos y en un 10 % en el caso de las mujeres, explica el doctor Aureli Torné, consultor en Ginecología Oncológica del Hospital Clinic de Barcelona.

El 100 % de los casos de cáncer de cérvix están provocados por este virus, por lo que se puede decir que el VPH es causa necesaria de este tipo de cáncer, que suma más de medio millón de casos al año y está asociado a los países de renta más baja donde no existen campañas de diagnóstico precoz, prevención y cribado para detectarlo.

En Europa se diagnostican cada año casi 35.000 casos de cáncer de cérvix, afectando a más de 5 millones de mujeres. Además, se estima que en el mundo hay unos 40 millones de nuevos casos de lesiones inmediatamente precursoras de este cáncer.

Pero además del de cérvix, también está implicado en menor medida en otros tipos de cáncer, como explica la doctora Alemany.

El siguiente en el que más implicación tiene el VPH es el de ano, seguido de vagina (relación causal de un 80%), vulva (VPH implicado en el 50 % de los casos) y pene (un 30 % de implicación, aproximadamente).

A continuación, orofaringe, que afecta sobre todo a hombres y tiene una implicación del virus en torno al 20-30 % con variabilidad geográfica. Y, en último lugar, el cáncer de la cavidad oral y laringe, en los que la proporción causal es mucho menor, 3-4 %.

El virus del VIH y HTLV-1

La doctora Eulalia Valencia, de la unidad de VIH del Hospital La Paz de Madrid, afirma que se trata de dos retrovirus capaces de producir cáncer, aunque de forma diferente; el VIH no tiene capacidad oncogénica directa, pero el HTLV-1 sí.

Ambos virus comparten las vías de contagio: sexual, lactancia materna y transfusión; y están implicados en la oncogénesis humana.

El VIH da lugar a la muerte celular que provoca inmunodepsesión en el paciente. Esto le deja más expuesto a otras infecciones que van a dar lugar a la aparición de tumores, la mayoría relacionados con virus tratados anteriormente.

Los tumores que más se están viendo en los últimos años en pacientes con VIH son el carcinoma hepatocelular y el carcinoma de canal anal.

En el caso del virus linfotrópico humano tipo 1 (HTLV-1), tiene una capacidad oncogénica directa y una vez se contrae, genera proteínas oncogénicas que dan lugar a la proliferación celular.

Este virus afecta a 10-20 millones de personas en el mundo, aunque solamente el 5 % va a desarrollar enfermedad. La más frecuente es la leucemia de células T del adulto (LTA).

Bacterias y parásitos relacionados con el cáncer

Existe una bacteria y tres parásitos clasificados dentro del grupo de carcinógenos por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Se trata de la bacteria Helicobacter Pylori y un grupo de parásitos que causan tumores urinarios y hepatobiliares.

Helicobacter Pylori: puede producir inflamación de la mucosa gástrica y degenerar en linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa (MALT).

En cuanto a los parásitos, producen una inflamación crónica que con el tiempo puede causar neoplasia de la vejiga urinaria, colangiocarcinoma y carcinoma hepático.

Soluciones al problema

Como hemos visto, los casos de cáncer causados por virus- y en menor medida por bacterias y parásitos- cuestan la vida a miles de personas cada año en todo el mundo.

Según el doctor Eiros Bouza, se estima que cada hora se podrían evitar mediante vacunación 172 muertes en el mundo.

La expansión de la vacuna en el caso del VPH y virus B, los programas de detección, y el tratamiento en el caso del virus C, podrían reducir potencialmente la mortalidad causada por los mismos.

Pero los programas de vacunación tienen tres condicionantes: la aceptación social, la rentabilidad en términos económicos y la accesibilidad a los mismos.

La vacunación frente al VPH

La vacunación en el caso del Virus del Papiloma Humano (VPH) tendría una efectividad del 90 %.

Está demostrado que una elevada cobertura vacunal (más de la mitad de la población femenina), reduce significativamente la carga de infección por este virus y las lesiones precancerosas, explica el doctor Torné.

Además, la protección cruzada frente a otros tipos no incluidos en la vacuna y el efecto rebaño expanden significativamente el efecto de las vacunas y confieren protección a personas no vacunadas.

Por tanto, expandir su uso y lograr una alta cobertura son los requisitos indispensables que posibilitarían en un futuro próximo la eliminación del cáncer de cérvix.

Por otra parte, el VPH es causante del 80 % de los cánceres extragenitales (ano y orofaringe), con lo cual el impacto de la vacuna en estos también sería muy elevado, apunta la doctora Laia Alemany.