Frente a la covid-19, protege tu salud mental

No, no estás exagerando. Tampoco eres el único. Está bien sentirte agobiado y tener miedos, pero no es recomendable quedarse con eso dentro. Solamente enfrentando tus temores serás capaz de dominar tu mente y emociones.

La covid-19 se ha convertido en el mayor enemigo de la humanidad en cuestión de pocos días. La saturación de información sobre este mismo tema irónicamente puede llegar a ser invasiva para tu salud mental y revelar algunos temores que estaban ahí pero que no habías notado o incluso hacer que la ansiedad, el pánico o un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) toquen a la puerta. Sin embargo, todo tiene solución y es precisamente en estas circunstancias de cambio, donde la persona es capaz de demostrar o más bien demostrarse a sí misma qué tan resiliente puede llegar a ser.

Según Roberto Aguilar, psicólogo clínico del área psicosocial es casi normal tomando en cuenta que estamos viviendo en una situación de anormalidad, una pandemia. "Hay que sumarle toda la historicidad del país y de la gente. No es lo mismo que lo esté viviendo un niño a una persona adolescente, adulta o de la tercera edad. Todos han tenido experiencias distintas y pudieron haber desarrollado mecanismos sanos, resilientes para enfrentar esta situación o no", explicó el experto.

Y sobre lo que esto puede desencadenar dijo que: "va a depender muchas veces del trastorno de ansiedad, aspectos vividos en infancia. A veces se instalan ahí en la infancia, inseguridades que tenemos de niños, de niñas. Temor a la pérdida del objeto amado como son los padres o las personas con las que nos criamos o miedos que se desarrollaron en esa edad. En pocas palabras la falta de seguridad básica. Las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, que no pueden controlar. De ahí llegan a tener momentos que se pueden transformar en pánico. ¿Qué es el trastorno del pánico? El miedo intensivo a un temor".

Además, comentó a Ciencia Médica que uno de los síntomas de la ansiedad es el no poder dormir, insomnio (trastorno del sueño). Otros síntomas también son: sensación de una catástrofe inminente que van a tener, sensación de intensa agitación y el aumento del ritmo cardíaco.

Como dato, sobre este aspecto de no poder dormir, un estudio publicado por BBC Mundo refleja que en efecto el confinamiento está afectando los hábitos y el patrón del sueño. La doctora Celia García-Malo, neuróloga especialista en sueño del Instituto del Sueño de España, reveló que estudios han demostrado que las personas que duermen menos horas presentan niveles de ansiedad más elevados.

"Durante el día, estas personas no tienen ganas de hacer cosas, pierden interés en actividades que antes les apetecían, les falta la energía. Se pueden mostrar irritables por la falta de sueño y todo esto, en el marco de la cuarentena, (…) puede complicar la convivencia familiar", dijo.

"Están sintiendo la necesidad de irse a dormir más tarde y, con ello, retrasan la hora de levantarse, con lo cual las horas de productividad tanto a nivel laboral, familiar y social, se están viendo reducidas", ahondó la especialista en dicha publicación.

¿Cómo puedo trabajar la ansiedad y los temores?

Según el psicólogo Roberto Aguilar al tratar la ansiedad, se están tratando todos los síntomas no solo se trabaja por ejemplo, el insomnio, sino de otras situaciones que tenga la persona. "En el encierro se agudizan las situaciones que lo generalizan. En ese sentido, muchos miedos de nuestra infancia a nivel inconsciente vuelven a tomar vida. Temores que supuestamente ya habíamos superado vuelven y con mayor intensidad. Es decir el inconsciente nos vuelve a pasar factura de lo pendiente para superar".

El especialista hizo énfasis en la comunicación y apoyo de los pares, para ayudar a la persona afectada. "Tengo que trabajar todos esos temores, inseguridades, no reprimirlas sino más bien expresarlas. Tener espacios de expresar en confianza con la familia, con los padres, con los adultos, con la pareja que me permita hablar y a lo mejor voy a empezar a descubrir temores que ni yo mismo tenía consciencia que los tenía por ahí guardados. Y al empezar a conversar sobre ellos van a empezar a disminuir todos los síntomas, no solo el insomnio, la agitación o solo la sudoración o el temor", aclaró.

¿Después de estar en cuarentena, cómo puedo volver a la realidad social (incorporarse)?

Un elemento que vale la pena tener presente es el prepararse para el regreso a la vida laboral, a los negocios y demás actividades que requieren de un accionar presencial. Y sobre esto psicólogo clínico también tiene algunas recomendaciones.

"Obviamente hay casos más graves que sí ameritan de un trabajo terapéutico. La búsqueda de una línea que le brinde seguridad a la persona para hablar de esos temores y no los encuentra en la casa, pero lo mejor y que también le puede servir para preparación posterior para mantenerse en el encierro, para prepararse al restablecimiento social y para mantener lo que llamamos nosotros el tejido social es generar confianza en las personas para expresar nuestros temores nuestras angustias, lo que nos aflige. Eso nos va a generar un sentimiento de seguridad. No podemos generar un sentimiento de seguridad suprimiendo esos miedos. Tenemos que hablar de ellos. En la medida que se van identificando los voy dejando atrás, me voy separando de ellos y voy tomando confianza en mí mismo".

"Esto me va a estar preparando para la vida posterior a la situación que se está viviendo, a la vida social que vamos a tener. Es precisamente desde ahora que tengo que empezar a hacerlas. Como dijimos el encierro no hay que verlo todo la parte negativa es una paradoja. El encierro tiene una parte muy positiva porque me permite contactarme conmigo mismo. Contactar con mi yo interno y la riqueza que tiene ese yo interno. Muchas veces en la vida cotidiana en el qué hacer en el ruido evade el contacto conmigo y que debo de trabajarme ciertos aspectos de mi vida, el ir aceptando y superando ciertas situaciones. Voy a aceptarme tal como soy y a superarme y aceptar a otros".