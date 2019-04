Fumadores generan gasto de $264 millones anuales

Fumar representa un alto costo para El Salvador, así lo han determinado las últimas cifras recabadas por Fosalud. Las autoridades detallaron que entre los costos directos e indirectos generados por las personas fumadoras, sin incluir a los fumadores pasivos, son de aproximadamente $264 millones anuales, mientras que su contrapartida en recaudación de impuestos apenas fluctúa entre $27 y $30 millones.

Especialista. Guillermo Paraje especialista en economía de la salud; junto a Verónica Villalta, directora ejecutiva de Fosalud, detallan que los costos de las enfermedades causadas por el tabaco alcanzan los $264 millones anuales.

De acuerdo con Guillermo Paraje, especialista internacional en economía de la salud, este panorama de país revela una ecuación injusta. “Este costo de $264 millones considera a los que fuman, pero también hay un daño en los fumadores pasivos y en los que no fuman, pues aparte de su sufrimiento está la pérdida de días laborales. Por ejemplo, tienen que cuidar a los que por fumar se enferman. Entonces, este monto es bastante menor al costo total del consumo del tabaco”, señala.

Actualmente Fosalud impulsa una reforma de Ley para el control del tabaco, que busca subir el impuestos que es de dos centavos y un cuarto ($0.0225) por cigarrillo a 10 centavos, con el propósito de reducir la cifra de personas consumidoras a la vez que aumenta el porcentaje de recaudación.

Verónica Villalta, directora ejecutiva de Fosalud señala que el consumo de tabaco en adultos es del 8.8%, mientras que en jóvenes de 13 a 15 años es arriba del 13%. “A pesar de que estamos reduciendo el consumo de tabaco en jóvenes, los datos muestran que uno de cada 3 jóvenes ya haya probado cigarrillo antes de los 15 años. Ese es un gran motivo de preocupación porque quien se inicia tempranamente se le va hacer más difícil dejar de consumir”, explica.

De acuerdo con el especialista en economía de la salud Guillermo Paraje, “el riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco está relativamente acotado en un grupo de edades: Se comienza a incrementar entre los 12 -15 años, llega a un máximo a los 17 años y luego cae. La persona que no empieza a fumar a los 22 -25 años posible ya no lo haga después. Entonces, la clave es controlar el inicio del consumo entre esas edades y justamente los impuestos son lo más costo-efectivos sobre todo porque los jóvenes suelen tener menos dinero”, aconseja.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que los impuestos al tabaco representen el 75% del precio final. Hoy en El Salvador el impuesto al tabaco es del 35%, si se aumentara a 10 centavos crecería al 60%, estando más cerca del 75% recomendado.

En el país el consumo del tabaco representa el primer factor de riesgo al encabezar la lista de enfermedades no transmisibles. “Si no se fumara hay enfermedades que no se padecieran, pero la nicotina es tan adictiva como la cocaína y no es sencillo dejar de fumar. Por eso es importante vivir libre de tabaco. Todos los servicios de salud que brindamos son gratis, hay clínicas de cesación de tabaco atendidas por personal acreditado a nivel internacional; se brindan terapias sustitutivas, controles. Es una inversión grande del estado, que si se reducen los pacientes ese dinero puede ser invertido en otros rubros para el desarrollo del país”, explica Verónica Villalta.

En el marco de la reforma a la Ley para el control del tabaco que impulsa Fosalud entran aspectos como la regulación de la publicidad, el aumento de las advertencias sanitarias al 75% de la cajetilla y la regulación de los cigarrillos electrónicos.

“La primera complejidad de los cigarrillos electrónicos es que hay muchos tipos. Unos contienen tabaco, otros no, otros contienen nicotina y tabaco, otros solo nicotina y saborizantes. Tienen efectos distintos sobre la salud pero lamentablemente entran en el mismo paraguas para la decisión del consumidor, quien cree que son productos saludables y eso es falso, todo lo que contenga tabaco no es saludable, todo lo que contiene nicotina es adictivo”, explica Guillermo Paraje.

Investigador. Guillermo Paraje ha completado un estudio sobre el comercio ilícito de productos de tabaco en Santiago de Chile, para ayudar a los defensores de la reforma fiscal a contrarrestar los argumentos de la industria tabacalera acerca del comercio ilícito.

A esto, Verónica Villalta suma la falta de estudios que determinen científicamente los riesgos de su uso, “veo con preocupación la variedad de cigarrillos electrónicos, hay efectos que no se conocen, no sabemos de todos los elementos que contiene el vapor del agua”, explica la directora ejecutiva de Fosalud.

“Aumentar los impuestos es importante porque el consumo de estos bienes aumenta el gasto en salud. Las personas que fuman se enferman y hay que tratarlas. Al final le quitan de alguna manera el lugar, la posibilidad, o los recursos para tratar a otras personas que tienen una conducta más saludable o podría invertirse ese monto en escuelas, carreteras, seguridad.

Ese es el costo del tabaco. Cuando se piensa en costo del tabaco tiene que hacerse en dólares, es dinero que se pierde, que se gasta innecesariamente en salud. Es producción que se pierde, son años de educación que lamentablemente no se aprovechan cuando una persona muere por enfermedades relacionadas al tabaco.

Va mucho más allá de pagar impuestos, su consumo es evitable. Con esta política se apunta a evitar nuevos fumadores, ese es el núcleo de la política, de proteger a los grupos vulnerables: A los chicos que no tienen la edad para votar o manejar pero que estamos siendo permisivos a que comiencen a fumar a una edad tan temprana”, concluye Guillermo Paraje.