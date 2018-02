Gemelos pueden compartir algo más que sus genes

GDA/La Nación, Costa Rica. Científicos de Estados Unidos, Australia, Italia y Francia encontraron algo que va más allá: estos hermanos no solo comparten el 100 % de los genes, la similitud en la forma en la que estos genes se expresan y las moléculas y proteínas que estos generan también es mucho mayor de la sospechada. Los investigadores llamaron a estas coincidencias “supersimilitud” y publicaron sus conclusiones en la revista Genome Biology.

Esta supersimilitud no se observa en gemelos dicigóticos o no idénticos ni en hermanos que no nacieron al mismo tiempo. “Las características de un individuo no dependen solo de los genes heredados de sus progenitores, también de la epigenética, es decir, los mecanismos moleculares que determinan qué genes van a ‘encenderse’ o ‘apagarse’ en los tipos de células”.

La epigenética trabaja añadiendo o removiendo componentes químicos a los genes y “marca” cuáles deberían ser utilizados según los diferentes tipos de células. Muchas de estas manifestaciones se modifican según el estilo de vida de las personas. Sin embargo, los investigadores vieron que aún en gemelos con estilos de vida muy diferentes su epigenética tenía manifestaciones similares.