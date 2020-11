Hábitos que afectan tu boca en pandemia

He notado que mucho paciente está cuidando más su salud bucal, y siempre hago énfasis que la salud del cuerpo entra por tu boca ya que es un portal o una vía de entrada hacia nuestro él. En ediciones anteriores hemos hablado como es de vital importancia hoy en día mantener una salud bucal óptima para reducir la entrada de muchas enfermedades, entre ellas el covid-19. Sin embargo, en esta época de pandemia, he notado como ciertos hábitos y no solamente el apretar o rechinar dientes ha aumentado en la mayoría de los pacientes y de las consultas en general.

Con el afán de mantener "limpia" la boca, muchos están cepillándose demasiado fuerte y con más frecuencia los dientes. El concepto debe ser "masajear" y no "restregar", de lo contrario se realiza una técnica abrasiva y desgasta y hace que las encías migren. El barrido de restos alimenticios y placa bacteriana debe hacerse con un cepillo suave, con una técnica adecuada y debe durar dos minutos. Lo mismo sucede con la automedicación de enjuagues, idealmente debe ser uno que no irrite o dañe a largo plazo y que sea de uso diario.

El "home office" ha propiciado cierto grado de ansiedad y deseo de comer alimentos dulces y altos en carbohidratos, así como bebidas carbonatas. Cuando comes así, las bacterias que causan la caries se alimentan de restos de comida, lo que produce un ácido que ataca la capa exterior de tus dientes. Lo ideal es buscar "snacks" que sean saludables, pues el exceso de azucar también disminuye el sistema inmune. Lo ideal para proteger los dientes, es beber un vaso de agua una vez ingerido e intentar cepillarse los dientes para evitar la adherencia.

Masticar cubos de hielo, el esmalte dental es un cristal. El hielo es un cristal. Cuando aprietas dos cristales contra sí mismos, uno de ellos se va a romper y los dientes se agrietan y tienden a fracturarse.

El estar más tiempo en casa, he hecho que muchos hagamos cambios y remodelaciones, pero, utilizar tus dientes como herramientas de trabajo ha ocasionado muchas fracturas. Tus dientes fueron hechos para masticar, no para servir de tijeras ni sujetar cosas cuando tus manos están ocupadas. Cuando haces esto, pones en riesgo de rajarte los dientes, hacerte daño en la mandíbula o accidentalmente tragarte algo que no deberías de tragar.

Y, un porcentaje significativo de pacientes ha retomado el vicio de fumar, fumar es uno de los hábitos más perjudiciales tanto para la salud bucodental como para la salud en general. La nicotina del tabaco mancha los dientes y oscurece el esmalte haciendo. Además, causa graves enfermedades en las encías y es uno de los principales causantes de cáncer de boca, labios y lengua.

Sin duda alguna la ansiedad, la depresión, los temores son ciertos sentimientos que han invadido a muchas personas. La boca, así como los músculos de cabeza y cuello suelen ser un receptor y suele ser uno de los sitios de descarga de emociones negativas, por lo que es importante agendar una visita de control con el odontólogo para evitar complicaciones… pues la vida continua y merecemos darnos calidad de vida ya que ¡La salud entra por tu boca!