Hacer caso o no a los comentarios

Inevitablemente aunque la gente no sea experta, algo que es muy seguro es que les gusta opinar y aunque esos comentario hacia tu nueva forma física no sean los adecuados, tu debes tener por seguro que lo que está haciendo por ti mismo o misma, es lo mejor y es lo que a tu cuerpo le conviene por salud y por estética. A veces puede ser que de tus propios padres, tíos o abuelos vengan esos malos comentarios, pero en realidad no es que sean malos; es simple y sencillamente que ellos no saben expresarse técnicamente según tus objetivos. Cuales son esos comentarios desagradables al oído, que muchas veces oyes pero no debes escuchar: Que flaca, te ves demacrada, te ves consumida, evalúa bien si así quieres ser porque a mi no me gustaría. No hacen falta también los comentarios de la amigas o más bien dicho en algunas ocasiones "amiguis" que lo hacen intencionalmente para causar un desánimo en tus nobles propósitos. Según lo anterior podemos identificar el propósito cuando es sin querer y por ignorancia y cuando el propósito es hacerte sentir mal.

Que debes hacer cuando escuches un comentario sobre tu nueva forma física:

Auto motivarte. Si el comentario es de una persona madura, conocedora y que te hace tomar el buen camino y seguir adelante con tus meta. Analizar bien de donde sale el mal comentario. Si el comentario es negativo, debes analizar de donde fue que salió y con que objetivo. A veces inclusive puede provenir de un odiador del ejercicio físico y su objetivo no será noble. Debes también tratar de explicar con términos que se entiendan, cuales son tus objetivos físicos con la meta también de instruir a los demás.

Finalmente, debes seguir adelante con tus propósitos y hacer los cambios necesarios gradualmente vayas adaptándote a una nueva forma física. Por ejemplo a veces pasa que has perdido peso o grasa de la cintura y sigues usando la misma ropa. En el caso anterior obviamente será difícil que luzcas bien, cambia a tus nuevas tallas y tu apariencia mejorará.

Lic. Fabrizzio Hernández

@fabrizziofit