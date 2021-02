¿Hacia dónde me está llevando la pandemia?

Lic. Fabrizzio Hernández

@fabrizziofit

La pandemia del covid-19 nos está dejando muchas lecciones y no hay duda que cada uno de nosotros vamos a sacar una enseñanza. Algunos perdieron sus familiares, su salud o su forma de vida y hay cosas tan simples que no las vemos pero que también es probable que las hayamos perdido como la movilidad, la masa muscular y la libertad de movernos.

El arte y la capacidad de reconvertirse o de transformar un momento crítico en una oportunidad, quizás no haya sido para todos, pero no dudo que muchas personas han sacado una gran ganancia de vida de esta situación. No hay ninguna duda que luego que todo esto termine, la vida tendrá que afrontarse de otra manera y estoy seguro que no nos quedara otra opción que luchar por mantenernos saludables. Ser saludable es estar libre de enfermedades, pero luchar por mantenerse saludable es evitar que a nuestro cuerpo le lleguen situaciones que lo dañen. La humanidad no tendrá otro remedio que alimentarse bien, hacer ejercicio regular y mantener medidas individuales de bioseguridad y distanciamiento.

En este punto, hay que hacer un alto y preguntarse ¿Hacia dónde me esta llevando la pandemia? Algunas respuestas pueden ser:

1. Estoy tomando todas las medidas para mantenerme saludable.

2. Estoy esperando la vacuna y sigo mi vida igual.

3. Sigo confinado.

4. Me cuido del coronavirus, pero lo demás de mi vida es un desastre.

En el punto 1, a estas alturas del inicio de año deben haberse tomado la medidas para alimentarse bien y hacer ejercicio. Ya es conocido, que las personas que tienen un estilo de vida activo y de ejercicio intenso, escasamente sufren grandes daños por covid cuando se han contagiado.

En el punto 2, tu confianza viene en esperar que se va a tener una vacuna que nos salvará de esta enfermedad y no has implementado ninguna forma de cuidado físico. Lo anterior es un error, pues se sale del concepto de ser saludable.

En el punto 3, hay que tener en cuenta que el confinamiento puede ocasionar otros problemas. La falta de sol y de síntesis de vitamina D puede disminuir las defensas, la falta de ejercicio y la mala alimentación te pasara factura. Puedes optar por seguir confinado, pero debes aplicar formas para prepararte para salir al mundo.

El punto 4 es muy común verlo, personas que son extremas para cuidarse del coronavirus pero que otros padecimientos pueden acabar con su vida, incluso es necesario poner en orden la salud mental y en eso el ejercicio físico es un gran aliado estratégico.

La pandemia nos esta dejando una gran lección, y no debemos dejar por desapercibido que tenemos la oportunidad de fomentar a que seamos una sociedad mas sana: menos alcohol, menos cigarro, más movimiento, mejor alimentación y con más salud mental. Si usted en este momento aun no ha adoptado medidas para ser más saludable, aun puede hacerlo y tomar un mejor rumbo de hacia donde lo esta llevando esta pandemia. Independientemente de estadios y bares llenos, de lo cerca de la gente en su trabajo, de que se transporta en el sistema público, de que esta inevitablemente en contacto con diversos tipos de superficies, de que no cuenta con presupuesto para tener mascarillas de primera calidad, de que tiene que frotarse la manos continuamente con alcohol gel y lavárselas, de que ya le dio y ahora valora mas su existencia; EJERCÍTESE, prepárese físicamente para afrontar cualquier situación. El ejercicio es parte de la solución y no parte del problema.