"Hallé una carta de mi hija, ella quería cerrar sus ojos para siempre"

“Fui mamá muy joven, él tenía 19 y yo, 15 años. Todavía estamos juntos pero, en ese momento, todavía nos faltaba mucho por aprender”. Andrea tiene 42 años y ha tenido que aprender a vivir con el deseo de morir de su hija. Esta es su historia.

Laura nació y creció en medio de las discusiones y los arranques de separación de sus padres que aún no se hallaban en su nuevo rol.

Eran un par de jóvenes aprendiendo a ser padres. “A los dos años, la niña comenzó a sufrir de una otitis media aguda muy fuerte”.

Fue una involución porque aunque ya sabía caminar comenzó a gatear de nuevo; sin embargo, la pequeña fue creciendo hasta culminar su primaria. “Ahí fue cuando decidí ingresarla a un reconocido colegio en Suba para terminar su bachillerato”.

Para esa época, Andrea vivía con su mamá, su hermana y su abuela y el padre de la niña con sus padres. La pareja subía y bajaba en un mar de emociones sin pensar nunca que esto podría estar afectando a Laura.

Estando en el grado séptimo, la niña comienza a tener problemas en su colegio. “Cuando era llamada, recuerdo que me argumentaban cosas que me parecían tontas. Por ejemplo: que Laura se estaba viendo en el espejo y nos tocó sacarla del salón”.

La niña había ingresado con muchas expectativas gracias a una amiga suya que terminó por aislarla mientras ella, sola, enfrentaba un nuevo ambiente. “A Laura siempre le han dado muy duro los cambios y cuando se dio cuenta de que nada de lo que se imaginó se iba a hacer realidad el golpe fue demasiado duro”.

En esa época, Andrea se enfrentó por primera vez a la ideación suicida de su hija. “Tenía 11 años cuando empecé a encontrar cartas escritas por ella”. Decían: “Estoy cansada, agotada, quiero cerrar mis ojos”.

Ante los hallazgos, esta madre lloraba. No sabía el origen de los deseos de su hija, no tenía ni idea qué era la depresión. “Yo solo pensaba, agotada de qué, si ella solo tenía que estudiar”.

Los padres, angustiados, llevaron a la niña al psicólogo. “Pero lo único que me decían era que era una niña muy consentida”. Pese a lo superficial del dictamen, hubo algo que quedó consignado, Laura era una niña muy triste. “Me dijeron: su hija está muy sola, lo tiene todo, pero no sabe qué es una pareja, un hogar, nada”. Ese día también le sugirieron a la pareja no pelear delante de sus hijos.

Pero ya la tristeza había hecho mella. Para esa época, Andrea estaba en una capacitación en un banco, tenía un empleo nuevo. “Estando en esa actividad me llamó mi jefe nuevo y me dijo que me estaban llamando del colegio de mi hija”.

En ese momento recordó las veces en que su hija le había dicho que la sacara de ese plantel educativo. La apodaban como la gafufa y a veces era tal su resistencia que le decía a su mamá que tenía dolor de cabeza con tal de no ir a clases. “Yo le decía que ella era la que lo había escogido y que nos habíamos gastado mucho dinero en eso, que se aguantara. Pensaba que sus dolencias eran puro invento”. Un día Andrea le dijo que no tenía dinero para llevarla al médico como una forma de acabar con lo que ella consideraba una pataleta y la niña le dijo que si quería rompía su alcancía, pero que ella necesitaba ayuda. Eso no pasó, no en ese momento.

Y mientras esos recuerdos rondaban por su cabeza, el padre de Laura ya la había recogido en el plantel y ambos estaban en el hospital. “Le dijeron que una amiga del colegio la había visto tomándose unas pastillas en el baño. Sentí que se me caía el mundo, sentí que mi cuerpo no reaccionaba”.

Cuando llegó al hospital, la situación era más difícil de lo que se la esperaba. Laura había estado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Mi niña estaba llena de cables por todos lados, ella solo abrió sus ojitos y me vio, me derrumbé. Solo podía llorar”.

Luego de la salida de la niña, las cosas no mejoraron, en los tratamientos psicológicos juzgaban a los padres y en el colegio simplemente “dejaron quieto el tema”. Hoy Andrea dice que a los colegios les falta mucho para enfrentar este tipo de casos con responsabilidad y amor.

Cuando esta madre de familia intentó hablar con su hija de lo que había pasado, ella le decía que le hacían bullying en el salón, pero que además ella se había sentido triste desde que era una niña, que era como una sombra que la acompañaba día y noche.

Andrea y su esposo habían trabajado para que su hija fuera perfecta, nunca con malas intenciones. “Yo la ponía en cursos de todo, de natación, de inglés, pero nunca jugaba con ella o le preguntaba qué sentía”.

Laura permaneció en el mismo colegio hasta el grado décimo por decisión propia, pero no aguantó más y tuvo que ser trasladada. “Tardé en creerle que cuando ella decía que estaba triste, estaba triste”. Ella creció invadida de ese sentimiento.

Con el tiempo, Laura inició una relación que duró tres años, pero no tuvo éxito, luego viajó a Estados Unidos con intenciones de quedarse, pero como su familia quería que fuera con los papeles en orden se devolvió a Colombia. “Pero luego le cancelaron la visa y eso le provocó una depresión terrible”, contó Andrea.

En el 2020 todo fue peor. Con 23 años, su depresión se exacerbó. No sentía ganas ni de bañarse, no se interesaba por su aspecto personal, su habitación era un caos, igual que su mente. “A veces yo no soportaba esa situación y la regañaba, le dije que había más países para vivir. Me faltaba mucho por aprender”.

Laura insistía, decía que no tenía ganas de vivir, que no le encontraba sentido a nada, que ya ni siquiera disfrutaba de cantar. “Un día le dije que la vida no era de ella sino de Dios, pero me dijo que me iba a comprobar que la vida no era de él”.

Había que llamar a urgencias. Todos los diagnósticos médicos posibles que le realizaron en ese momento dieron como resultado una depresión mayor y la recomendación de internarla. “Nos dijeron que la lleváramos a la Monserrat, la hospitalizaron ese mismo día y ella accedió. Allá nos dijeron que ella tenía, además, ansiedad y dismorfia corporal”.

Para la familia, esa clínica fue como abrir un telón. Allí estaban el genio de los Andes, las hermanas, el filósofo, el escritor, el ama de casa, el empresario. “Una señora me preguntó que qué le daban a mi hija, yo le dije que líquidos, ella me dijo que era el suero de la verdad, que le creyera todo a mi hija, y que me preparara porque no iba a ser la última vez que entrara a ese lugar”.

Laura deseaba morir, se cortaba las manos, en total fueron 26 días en un mundo totalmente diferente, no se sabe cómo conseguía cosas para hacerse daño. Todo esto le permitió entender a la familia que Laura estaba enferma y que así se debía asumir la situación. También que la depresión puede matar como lo hace una diabetes o un cáncer.

Luego de este episodio, Laura tuvo otras crisis. Una de ellas fue por presión laboral y además por la llegada de la pandemia. “Mi hija trabaja en tema de tecnología, es muy inteligente, eso es muy común en estos casos”.

Hace poco Andrea volvió a encontrar una carta entre las páginas de un libro. Cada vez que esto pasa su corazón queda reducido. “Uno nunca va a querer que un hijo se vaya primero. Uno de esos días tuve una corazonada y efectivamente, fuimos a verla y se había cortado las venas”.

Andrea agradece la pandemia porque pudo trabajar desde su casa y ver a su hija los días en que se levanta y no quiere hablar o salir; tratar de entenderla un poco más. “Es tan importante poder estar al lado de ellos”.

Laura ha vuelto a la Monserrat, a veces con el deseo de escaparse de la realidad, de estar enferma en un mundo que no los comprende. Luego, se estabiliza, y vuelve a su hogar. También la familia está en tratamiento, no es fácil vivir en una situación tan tensionante.

Andrea aprendió a contemplarla, a mirar su belleza, a decirle ‘te amo’, que se siente orgullosa de ella; a acostarse con ella cuando lo permite. “La vida me enseñó que con ella solo puedo vivir un día a la vez”.

75 suicidios reportados en colegios en tres años prenden las alarmas

La salud mental de los estudiantes es un tema recién explorado y tratado en los colegios, tanto públicos como privados. Sin embargo, hay que rescatar el esfuerzo del Distrito por centrar su atención en este tema, no solo a la luz de los casos de suicidio conocidos por las instituciones educativas, sino por el advenimiento de la pandemia, que hizo mella en la salud de los estudiantes. “Hay una necesidad imperante de trabajar de manera conjunta por la construcción de espacios de diálogo frente a las afectaciones que ha traído el confinamiento”, dijo la secretaria de Educación, Edna Patricia Bonilla.

Solo durante tres años, 2018, 2019 y 2020, un total de 75 suicidios consumados fueron reportados en el ‘Sistema de alertas desagregados por tipo de colegio’. Pero, según cifras de Medicina Legal, en esos mismos tres años hay reportes de 102 casos de suicidio en las diferentes localidades entre menores de 18 años. Se debe tener en cuenta que muchos casos terminan reportados como accidentes porque en ocasiones no hay quien investigue a fondo.

Por eso, el Distrito ha creado el ‘Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y de escuelas como territorios de paz’ para el fortalecimiento de la orientación escolar, dentro del cual está el ‘Sistema de alertas’ para que los estudiantes puedan reportar: abuso y violencia, maternidad y paternidad temprana, accidentalidad, trastornos de aprendizaje, consumo de sustancias psicoactivas y finalmente, conducta suicida. Es decir, los datos que presenta la SED son sobre presunta ocurrencia de hechos para activar alertas y brindar acompañamiento. La comprobación, en todo caso, es de la competencia de las autoridades judiciales.

Este sistema también ha dilucidado que es los niños de entre 12 y 14 años en los que más se ha identificado afectación en la salud mental. También se ha podido evidenciar cuáles son los síntomas identificados en el ‘Sistema de alertas 2020’. Un 27,86 % habla de la muerte o el suicidio o incluso declara el deseo de hacerse daño entre compañeros, un 26,20 % muestra una dificultad repentina en los deberes, un 11,05 % habla de sentirse desesperado o culpable, un 10,55 % presenta comportamientos autodestructivos como consumir alcohol en exceso, drogas ilícitas o se produce cortadas en el cuerpo, el 9,58 % cambió de forma repentina su comportamiento, el 5,51 % mostró depresión, llanto, tristeza, soledad, y otros porcentajes menores muestran actitudes como pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, hablar acerca de marcharse, cambiar hábitos alimentarios o de sueño, dificultad para concentrarse o pensar claramente, alejarse de los amigos o no querer salir e incluso regalar sus pertenencias.