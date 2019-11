¿Hartos del misionero? Más posiciones para mayor placer

En el sexo existen MÁS posiciones que la del misionero. Posiblemente es la más instintiva, y tal vez una de las favoritas de uno de los dos involucrados, pero ¿con tanta variedad en el mundo, por qué limitarse a UNA simple posición? No son necesarias acrobacias o posiciones que requieran gran flexibilidad, sólo un cambio de rutina para recibir el placer que ambos merecen.

Vaquerita invertida

Ella se sube en él, pero al revés. En lugar de poner sus manos en su pecho, las podrá sobre sus sus rodillas. El galán tendrá una excelente vista de sus pompas y ella podrá verse en un espejo (si disfruta de esas cosas). La penetración será profunda.

En la esquina de la cama

Esta posición puede crear una penetración profunda y, si las mujeres se animan, hasta pueden darse placer a sí mismas en el acto mismo. La mujer se acuesta en una esquina de la cama mientras el galán se pone de pie enfrente de ella. Las piernas de ella pueden estar en los hombros de él o a sus lados, como ambos se sientan más cómodos.

Sentados de frente

Es tan fácil como que ella siente sobre él y sentir la intensidad de un contacto visual íntimo. La penetración no es muy profunda, pero puede realizarse en una silla o sillón para tener estabilidad. Si el galán no tiene mucha fuerza, el ritmo dependerá de la mujer, y deberá ser lo más cómodo posible para concentrarte en el placer y no en la maroma.

Piernas sobre hombros

Esta posición es una variación del misionero, pues la mujer sólo tiene que colocar sus piernas sobre los hombros de él para aumentar el nivel de penetración. No es tan difícil como suena, y los resultados son completamente diferentes.

En las escaleras

No hay nada más sexy que hacerlo FUERA de una cama. Y si tienen unas escaleras disponibles, ¿por qué no aprovecharlas? La posición de perrito también puede volverse aburrida, pero si cambian el lugar, seguro podrán disfrutar de mejores sensaciones. El ángulo es importante en esta posición, pero por fortuna tienen mucho apoyo en la locación.

Foto: Archivo Eme de Mujer