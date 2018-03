Hay nuevas terapias para combatir el cáncer”

Lee también

Uno de los sueños que tienen muchas personas y expertos de la medicina en el mundo es encontrar la cura del cáncer, una tarea que ha resultado difícil para los científicos e investigadores del área de la medicina y la salud, pero que no han abandonado la lucha. Según el científico y director adjunto del Miami Cancer Institute de Baptist Health South Florida, Miguel Ángel Villalona Calero, en la actualidad han surgido dos nuevos tratamientos para combatir el cáncer: uno que detecta los “choferes” (el problema central) y los inmoviliza y otro que está destinado a fortalecer el sistema inmunológico del paciente.Ahora lo que se está viendo y que están más en boga son dos tipos de terapias nuevas. Unas se enfoca en los procesos moleculares que manejan el cáncer, que son el combustible del cáncer. Hay una cosa que le llamamos mutaciones choferes. Lo explico: si tomas un autobús –en el que van pasajeros y un chofer– y tú disparas a un pasajero, el autobús sigue manejando; pero si tú le disparas al chofer, entonces el autobús se para. Frente a la identificación de estas mutaciones choferes, haciendo análisis hegenómicos del material tumoral hemos encontrado terapias que son más efectivas para inutilizar al chofer.Hemos obtenido que hay muchos casos en el que el tumor estaba dispuesto a crecer y la persona iba a morir en un año, pero ahora están viviendo dos años, porque esas mutaciones se han parado. Aparece la existencia, pero, al hacer una biopsia, puede encontrar si hay otra mutación chofer nueva e inutilizarla. Estas son un grupo de terapias que son tratadas con pastillas y algunas inyectadas.Esas están destinadas al sistema inmunológico y pueden hacer que el sistema de defensa lo ataque al cáncer. En los últimos años hemos encontrado que el cáncer se puede cubrir con una capa y el sistema inmunológico, que está dispuesto a detectar y rechazar este cáncer, no lo rechaza, porque no lo ve, pero hay ciertas medicinas con las que le quitas la capa.Como hay un desarrollo de resistencias y como la enfermedad en etapa temprana se puede curar, en muchos casos, con los métodos tradicionales, entonces en este momento hemos incorporado estos nuevos tratamientos en etapas tardías. Es como si tuviéramos una infección, entonces vamos a utilizar los antibióticos más comunes para curarnos la garganta, entonces, los grandes cañones que cubren muchas cosas los vamos a utilizar cuando tengamos una enfermedad seria.Acá (en el Miami Cancer Institute) tenemos un programa holístico que se llama Centro de Soporte al Paciente con Cáncer, en el que hay nutricionistas, psicólogos, psiquiatras; incluso tenemos una cocina en la que los chefs brindan demostraciones a los pacientes y a las familias de las cosas que hay que cocinar para que el paciente, mientras está en ese período de transición (siempre tratado), se puede sostener. Estamos usando la medicina de soporte y además los métodos convencionales para tratar el cáncer, por tanto, es un manejo completo.Por ejemplo, en el cáncer de mama las mujeres se deben realizar mamografías o deben palparse el seno. El primer tratamiento que se hace cuando se descubre es una cirugía, entonces se realiza un examen y si el nódulo centinela está positivo, hay una alta probabilidad de que pueda ocurrir una recaída. Entonces, se debe realizar radiación a los nódulos linfáticos para prevenir y, en otras ocasiones, quimioterapia. Además, se debe mantener una vida libre de estrés, una dieta que te mantenga fuera de la obesidad, no fumar y realizar actividad física.Con el cáncer de pulmón, por ejemplo, es una enfermedad que si está en etapa cuatro, la posibilidad de vivir un año es menos de la mitad y vivir dos años es algo que no se espera con los tratamientos de quimioterapia convencionales. Hace unos años se descubrió que había ciertos pacientes a los que se les daba una pastilla que había surgido y bloqueaba un receptor que estaba en las células cancerosas; les dan esa pastilla a los pacientes y nunca pensaban que iban a regresar, pero esos volvían luciendo rozagante (orgullosos o contentos). Le llamábamos a eso el “efecto Lázaro”. La pastilla encajaba perfectamente en esa mutación y bloqueaba la señal. Pensamos que esa mutación ocurre mucho en pacientes que desarrollaron cáncer de pulmón y no fumaban. En la actualidad, si tú desarrollas un cáncer de pulmón (fumabas poco o nunca fumabas), el porcentaje de tener esa mutación es del 30 % y hay pacientes que duran muchos años tomando una pastilla al día.En general hacemos para todos tipos de cáncer, pero tenemos ensayos en los que tenemos acceso a medicinas más novedosas. Ahora mismo estamos buscando los choferes en varios tipos de cáncer, para ver si estos varían y se encuentran manejando dos o tres tipos de cáncer.La mayoría de productos naturales tienen mayor impacto en prevenir que en remediar. Cuando ya el cáncer está desparramado o yéndose por otro lado, es muy difícil que algún medicamento natural pueda controlar el proceso. Tú puedes tomarlo y te puede ayudar a ciertos síntomas, pero yo nunca he visto que lo desaparezca. Se debe tener una vida saludable y hacer cosas para detectar el cáncer a tiempo, en etapa temprana.Depende del país y de los aspectos hereditarios. Por ejemplo, en Estados Unidos los cánceres más comunes en los hombres son el de próstata y en las mujeres el cáncer de seno. Además, el cáncer que mata más es el cáncer de pulmón, por eso son buenos todos estos avances que han pasado en el cáncer de este tipo; de hecho, mata más mujeres que el cáncer de mama. El cáncer que va en aumento en Estados Unidos es el del hígado.Cosas que están relacionadas con virus son más comunes en Latinoamérica, mientras que cosas que están relacionados con hereditarios son más comunes en Estados Unidos. El tabaquismo ha bajado mucho en Estados Unidos, pero en Europa y en Latinoamérica es muy alto. Hay una enfermedad que es bastante común en Latinoamérica, que es el cáncer de estómago y tiene que ver mucho con la refrigeración. Hay una bacteria que da úlcera y puede ocasionar cáncer. El mejor cáncer es el que no se tiene.