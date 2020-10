"Hay una epidemia que está agravando el coronavirus y es que comemos comida de baja calidad"

Getty Images La buena alimentación es clave para prevenir enfermedades. Y el covid-19 no sería la excepción.

"La alimentación es el mayor riesgo de coronavirus y nadie está hablando de ello".

Así lo asegura la endocrinóloga argentino-estadounidense Mariela Glandt que acaba de publicar el libro "Cómo comer en los tiempos del covid-19".

Glandt, que se graduó en las universidades de Harvard y Columbia en Estados Unidos, es especialista en diabetes, una de las condiciones médicas que junto a las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y los problemas respiratorios hacen que las personas que se contagian de covid-19 experimenten mayores riesgos para su vida.

La experta coincide con otros muchos especialistas, que estudian el virus desde hace seis meses que inició la pandemia, que se debe fortalecer nuestro sistema inmune para que si contraemos covid-19, las consecuencias sean mucho más leves.

Y para robustecer nuestro sistema inmunológico, la clave está en la alimentación. Para saber cómo comer durante la pandemia, hablamos con Mariela Grandt, cuya entrevista fue editada por razones de espacio.

¿Por qué dice que hay un riesgo del coronavirus del que nadie habla? ¿Cuál es ese riesgo?

El riesgo es el síndrome metabólico.

Nosotros vemos que quienes tienen más posibilidades de terminar en las unidades de cuidados incentivos (UCI) es gente -además de edad avanzada- con alta presión, enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes.

Ellas sufren del síndrome metabólico. Y esto aparece una y otra vez como factores de riesgo para la muerte por coronavirus.

Avigail Uzi Mariela Glandt es edocrinóloga especializada en diabetes. Acaba de publicar "Cómo comer en los tiempos del covid-19".

Podemos controlar estos riesgos mucho más fácil de lo que uno piensa y lo podemos revertir en cuatro semanas.

Hay buenos estudios que lo demuestran y yo tengo cientos de pacientes que lo comprueban.

En estos momentos estamos todos petrificados pensando cómo evitar ser una víctima de covid-19. El 80% de la gente que se contagia no lo pasa bien pero no muere. Pero un 20% sí tiene complicaciones graves. El objetivo es ayudar a la gente a mejorar su sistema inmunológico a poder pelear el coronavirus si es que le toca.

El síndrome metabólico se define si uno tiene 3 de 5 elementos: alta presión, azúcar alta, obesidad, triglicéridos altos y colesterol bueno bajo.

Solo el 12% de los adultos estadounidenses no tiene ninguno de estos síntomas, según los estudios. Por lo menos entre el 60% y 70% de la población tiene este síndrome.

Hay una epidemia que está agravando el coronavirus y es que comemos comida de baja calidad.

En los últimos años comemos comida con tanta azúcar y tanto aceites vegetales como le dicen que no es realmente comida. Eso nos ha enfermado.

Entonces estamos con alta presión, con obesidad, con una diabetes galopante, o una prediabetes altísima, por cómo nos alimentamos. Y a eso se le suma un virus.

Cuando el síndrome metabólico está presente causa una inflamación crónica. Si ya estás en un estado de inflamación crónica entonces no puedes reunir la defensa que realmente necesitas contra el virus.

Si el virus cae en un cuerpo que no está en las mejores condiciones, nos enfermamos gravemente.

¿Cómo comer entonces en tiempos del covid-19?

Lo más importante es empezar a comer comida real, de verdad.

Cuando vas al supermercado, todo lo que está cerca de las paredes, generalmente es comida más real. Y todo lo que está en el medio generalmente es más industrial.

Getty Images En las filas de los laterales del supermercado está el alimento que necesitados, dice Glandt.

¿Qué quiero decir con esto? Come verduras, pollo, pescado, carne, huevos, productos lácteos y grasos.

Todo lo que es bajo en grasas es alto en azúcar y eso no nos hace bien. Puedes agregar café… pero casi no hace falta ir al medio del supermercado.

¿Cómo comer hoy cuando muchas veces no se sabe qué tienen los alimentos, cómo están hechos y a veces ni podemos descifrar las etiquetas?

Estamos en una crisis.

Yo apoyo comer orgánico cuanto más se pueda. Es caro, pero es una buena inversión. Vale la pena porque la calidad de la comida es importante.

Si no puedes leer lo que está escrito en el paquete no lo compres. No te hará bien. Esa es mi regla.

¿Por dice qué hay que evitar los jugos de fruta?

Nada te sube más rápido el azúcar que un licuado o un jugo de fruta.

Por ejemplo, tomas un jugo de naranja y hay 5 naranjas exprimidas que son puro azúcar y agua.

Pregúntale a un diabético que le pasa cuando toma un vaso de jugo de naranja. El azúcar en sangre se le dispara.

Lo peor es la concepción de creer que estas tomando algo que te hace bien.

Primero es mejor comer la fruta que tomarla. Y segundo, no comer tanta fruta. Cuando trato a mis pacientes las elimino por completo. Es el caramelo de la naturaleza.

Getty Images Consumir jugos de frutas eleva significativamente el nivel de azúcar en sangre.

¿Algún otro consejo para mejorar nuestra alimentación en medio de la pandemia?

Tomar conciencia de lo que pones en el cuerpo.

No existen carbohidratos esenciales. El cuerpo sabe perfectamente cómo producir todo el azúcar que necesita. El cerebro sabe exactamente como vivir sin comer carbohidratos.

Claro que esto no tiene que ser así de por vida.

Desde que apareció la agricultura empezamos a comer más carbohidratos, pero no azúcar. El azúcar sólo estaba en las frutas y en la miel.

Esto de comer azúcar todo el tiempo nos está enfermando.

