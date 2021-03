Haz shampoo de aloe vera para restaurar el pelo maltratado y seco

Para la mayoría de las personas es importante lucir una melena espectacular y radiante. Por ello, deciden tener varios cuidados para que el pelo siempre esté sano y luzca lo mejor posible; pero en ocasiones por recurrir a constantes tratamientos se afecta el estado y el aspecto de la cabellera.

Ya sea por querer un pelo siempre brillante, sin frizz, prevenir la caída o evitar la acumulación de grasa se aplican productos que, incluso, dañan más el cabello. Sin embargo, no todo está perdido y hay algunos ingredientes naturales que ayudan a reparar y mejorar el estado del pelo.

Uno de los remedios naturales que aporta más de un beneficio a la melena es el aloe vera o sábila. Así que si deseas tener una textura perfecta, un brillo espectacular y favorecer la salud del cuero cabelludo, te damos la receta de un shampoo que nutre el pelo naturalmente y lo restaura.

Si ya te hartaste de que tu pelo se esponje o no se mantenga sin frizz por demasiado tiempo tiempo, y has recurrido a varios productos que no funcionan, entonces es momento de cambiar la rutina y hacer tu propio shampoo de aloe vera, este te ayudará a recuperar tu melena de forma natural.

Shampoo de aloe vera con miel

Ingredientes:

- 500 ml gel de aloe vera (lo encuentras en tiendas naturistas)

- 500 ml de shampoo neutro

- 5 cucharadas de miel

Preparación:

1. Agrega en una licuadora el aloe vera y la miel, después licua hasta que los ingredientes se integren.

2. Añade el shampoo en la preparación anterior y continúa licuando para obtener una mezcla homogénea, luego reserva en un envase.

3. Lava tu pelo con este shampoo aplicándolo desde el cuero cabelludo a las puntas y da masajes circulares.

4. Deja que actúe por unos 15 minutos y enjuaga correctamente con abundante agua tibia.

Este shampoo de aloe vera con miel no solamente te ayudará a eliminar el frizz del pelo naturalmente si lo usas frecuentemente, también funciona como reparador del cabello reseco y estropeado. Al combinarlo con la miel será un buen producto porque nutrirá las fibras capilares desde el interior y evitará que se resequen por estar demasiado tiempo expuestas al calor de secadores o planchas.

El aloe vera es una planta medicinal que tiene diversas propiedades para la salud y es utilizada en distintos tratamientos de belleza para el cabello y la piel. El aloe vera es rico en vitaminas como A, B, C y E, en minerales como calcio, magnesio, potasio, selenio, zinc, según el portal de salud Tua Saúde.

Entre los principales beneficios que proporciona el aloe vera al pelo es regular el exceso de grasa, por lo que es ideal para frenar la actividad de las glándulas sebáceas que provocan que el pelo se engrase con rapidez y luzca sucio. Es un ingrediente natural que hidrata al poseer antioxidantes, vitaminas y mucílagos, los cuales ayudan a acondicionar el cabello, así como a suavizalo, fortalecerlo y darle brillo. Asimismo, el shampoo de aloe vera previene la caída del cabello y favorece el crecimiento. Disminuye el envejecimiento de las fibras capilares y las mantiene flexibles y elásticas.