Implante cerebral mejoraría vista de personas con daño al nervio óptico

Un implante cerebral ofrece esperanzas a aquellas personas que han perdido la vista por daños en el nervio óptico. El dispositivo en fase experimental en Estados Unidos se llama Prótesis Visual Orión y mimetiza la percepción de la luz a través de una cámara de video en miniatura que el paciente usa en sus lentes.

Esta cámara transmite señales a un implante con electrodos colocado en el la corteza visual del cerebro.

¿Por qué esto es una solución? Para saber cómo funciona el implante, se debe entender primero cómo funciona la vista normalmente.

En una persona con vista saludable, cuando, por ejemplo, se está ante un paisaje, la retina (tejido nervioso en la parte trasera del ojo) toma esa información y la transforma en impulsos eléctricos (señales). El nervio óptico conecta el ojo al cerebro y le lleva esas señales.

Si el nervio óptico está dañado, no tiene cómo llevar esos impulsos eléctricos al cerebro de forma normal y por eso es que se producen los problemas de visión. Con este producto, la cámara tomaría las imágenes y el implante "traduciría" las señales para que la persona pudiera distinguir lo que está viendo. El producto es diseñado por la empresa Second Sight Medical Products (Productos Médicos Segunda Vista) y cuenta con el apoyo de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Según comunicado de la compañía Second Sight, el resultado de este dispositivo médico es que al percibir los patrones de luz a través de la retina, los electrodos ayudarían a interpretar las señales y esto permitiría recobrar la vista de personas que no pueden recuperarla con cirugía.

El problema

Los daños al nervio óptico son los problemas de la vista más comunes y son de las causas de ceguera no congénita más frecuentes en el mundo. Son varias las enfermedades que pueden producir fallas en esta parte del ojo.Uno de estos males es el glaucoma, padecimiento que se da cuando la presión del líquido dentro del ojo se eleva lentamente y daña el nervio óptico. Este es el tipo principal de daños en esta parte del órgano. También está la neuritis óptica, o la inflamación del nervio óptico.

La atrofia del nervio óptico también puede evolucionar en ceguera. Esto se da por poco flujo sanguíneo al ojo, enfermedad, trauma o exposición a sustancias tóxicas.



Investigación

Detrás de la investigación de la Prótesis Visual Orión hay especialistas en Oftalmología, Neurología e Ingeniería.